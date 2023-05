Montréal: voici où trouver des toilettes publiques au centre-ville cet été

Avec une trentaine de festivals et d’événement majeurs prévus cet été, la métropole devrait accueillir un grand nombre de touristes dans son centre-ville. La recherche de toilettes publiques pourrait alors s’avérer difficile, mais la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal a pensé à tout.

«Les efforts de la SDC sont concentrés sur l’expérience et l'accueil de ces millions de visiteurs attendus durant les prochains mois, mais aussi des résidents qui sont de plus en plus nombreux à habiter le centre-ville», a ainsi déclaré Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal centre-ville, par voie de communiqué.

C’est pourquoi le P’tit Coin a été mis en place. Il s’agit du deuxième été pour ce réseau de toilettes publiques accessibles, propres et gratuites situées entre les rues Atwater et Saint-Urbain. «Après un projet pilote concluant en 2022, le réseau prend de l’ampleur cet été et rallie 10 membres de la SDC Montréal centre-ville», a ainsi indiqué la SDC.

Voici où aller se soulager dans le centre-ville de Montréal cet été:

• Delta Hôtels par Marriott Montréal

• Le Centre Sheraton Montréal

• Le Complexe Desjardins

• Le Centre Eaton de Montréal

• Place Montréal Trust

• La Baie d’Hudson de Montréal

• Le Carrefour Industrielle Alliance

• La Maison Alcan

• Le Centre St-Jax

• Faubourg Ste-Catherine