«Nom d'une rue»: des lieux nommés en l’honneur de René-Lévesque inspirent une série web

La mémoire collective l’a oublié, mais il a fallu que les artisans d’une station de radio de Québec commettent un acte de vandalisme pour que le boulevard Saint-Cyrille prenne finalement le nom de l’ancien premier ministre René Lévesque, cinq ans après son décès, survenu en 1987.

L’ex-animateur du FM 93 Robert Gillet relate cette croustillante anecdote dans une des six capsules de la série web Nom d’une rue, produite par la Fondation René-Lévesque en marge du centenaire du plus aimé des politiciens québécois.

Lors d’une opération nocturne insolite méticuleusement planifiée, en 1992, tous les employés de la station avaient été mis à contribution afin d’apposer des autocollants «boulevard René-Lévesque» sur tous les panneaux du boulevard Saint-Cyrille. L’objectif: forcer la main des décideurs. Avec succès.

Au Québec, c’est l’un des quelque 40 lieux qui portent le nom de René Lévesque. Nom d’une rue retrace les anecdotes liées à six endroits nommés en son honneur et les raisons derrière ces choix.

«J’ai cherché les toponymes derrière lesquels il y avait une histoire intéressante», indique la réalisatrice Luci Tremblay, qui a notamment été surprise d’apprendre qu’il existe un Centre sportif René-Lévesque, à Mascouche.

Écoutez l'entrevue avec Luci Tremblay, journaliste et animatrice de la websérie documentaire Nom d’une rue! sur QUB radio :

Des endroits prestigieux

Une circonscription électorale, une centrale électrique, des parcs, des rues, des boulevards: le nom de René Lévesque est partout dans la province dont il a voulu faire un pays.

«Ce qui est particulier dans le cas de René Lévesque, c’est le nombre de boulevards, 15, plus que tout autre politicien, et le fait que des endroits prestigieux portent son nom. Les boulevards René-Lévesque de Québec et Montréal, c’est majeur, ils traversent les villes au complet», indique Luci Tremblay.

Comme le dit la chanson, et c’est pas fini. La Commission de toponymie reçoit encore des demandes. Pas plus tard qu’en 2022, une portion de la rue Cascades, à Shawinigan, a été renommée René-Lévesque.

Rayonnement

Pour le moment, les six capsules de Nom d’une rue sont disponibles sur YouTube et sur le site internet de la Fondation René-Lévesque.

Ses artisans souhaitent qu’un grand diffuseur embarque dans l’aventure. Des approches ont été faites du côté de Québecor, indique Mme Tremblay.

«Nous aimerions avoir plus de rayonnement parce que ça rappelle des souvenirs aux personnes âgées, mais les jeunes apprennent plein de choses. Il y a beaucoup de morceaux de l’histoire du Québec qu’ils ne connaissent pas. »