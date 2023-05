Nouveau-Brunswick : les endroits phares à découvrir cet été dans la Péninsule acadienne

Cet été, il n’y a pas qu’au Québec où vous pourrez vous imprégner de la culture francophone. Mettez le cap sur la Péninsule acadienne pour explorer le centre le plus dynamique de la francophonie dans la province du Nouveau-Brunswick !

Avec sa population francophone à plus de 95 % et principalement bilingue, la Péninsule acadienne possède une culture forte et unique que vous prendrez plaisir à découvrir en famille, en couple ou entre amis lors d’une escapade estivale.

Parmi les activités à ne pas manquer, vous retrouvez la visite du Village historique acadien ainsi que la découverte de l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick, mais aussi divers attraits variés à ajouter à votre itinéraire en fonction de vos intérêts.

Laissez-vous séduire par les plus beaux attraits de la région

Que vous optiez pour un circuit axé sur la gastronomie, la culture et la détente ou encore sur le plein air, le cyclisme et les sorties à la plage, votre rythme promet de changer dès l’instant où vous mettrez les pieds dans ce coin de la francophonie canadienne.

S’étendant de Rivière-du-Nord à la belle région de Neguac, la Péninsule acadienne vous propose de vivre le moment présent et de laisser la météo guider vos explorations du jour.

Crédits : Aloha Café-Boutique / Tourisme Péninsule acadienne / Marché régional de Caraquet

Traversez 200 ans d’histoire

De juin à septembre, le Village historique acadien vous offre une foule d’expériences uniques qui vous permettront de voyager dans le quotidien des familles acadiennes de 1770 à 1949.

Que vous passiez une nuit à l’Hôtel Château Albert, que vous dégustiez un délicieux repas au restaurant mettant en vedette des plats typiques acadiens ou que vous profitiez des deux boutiques ainsi que des activités et animations culturelles offertes sur place, votre journée sur ce magnifique site historique sera certainement mémorable.

Crédit : Village historique acadien

Plongez dans l’univers fascinant de l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick

À Shippagan, apprenez-en davantage sur l’écosystème marin du golfe du Saint-Laurent et sur les industries qui dépendent de cet habitat naturel riche et diversifié dans le cadre d'activités amusantes, enrichissantes et engageantes.

En parcourant les différentes zones de l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick, vous découvrirez non seulement des espèces fascinantes, mais également la plus grande collection de homards de couleur au monde.

Une panoplie d’expériences uniques à vivre Assistez au repas des phoques communs. Émerveillez-vous devant la collection de homards bleus. Profitez d’une expérience immersive grâce au bassin 360°. Inscrivez vos enfants au camp de jour sur la biologie marine. Jouez le rôle de matelot à bord d’un navire de pêche.

Crédit : Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick

Planifiez dès maintenant votre escapade estivale dans la Péninsule acadienne et laissez le vent vous emporter vers de nouvelles découvertes qui resteront longtemps gravées dans votre mémoire.