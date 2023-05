Nouvelle série «Inspirez expirez» de Crave: une retraite de yoga qui tourne mal

Sonia Cordeau a uni son imaginaire à celui de Jean-François Chagnon et de Katherine Levac pour créer la nouvelle série Inspirez expirez, qui naîtra l’automne prochain sur Crave.

Le tournage des 10 demi-heures, qui vient de se mettre en branle, réunit devant la caméra Chantal Baril, Gary Boudreault, Pierre Brassard, Tony Calabretta, Edith Cochrane, Sonia Cordeau, François Ruel-Côté, Virginie Fortin, Marc Labrèche, Raphaëlle Lalande, Steve Laplante, Katherine Levac, Étienne Lou, Linda Malo, Alice Pascual, Jean-François Provençal et Isabelle Vincent.

MOSAÏQUE FOURNIE PAR CRAVE

De nouveaux talents sont aussi mis à l’écran, soit ceux de Justine Ashby, Melania Balmaceda Venegas, Benoit Essiambre, Mollie Fillion et Lena Leroux.

Sonia Cordeau signe les textes de cette comédie dramatique qui ajoute des ingrédients de satire sociale et de suspense à sa recette, selon ce qui a été dévoilé mercredi.

«Faire une retraite de yoga implique en théorie de se connecter à notre authenticité. Mais les personnages n’assument pas leurs choix de vie, ils ont peur de déplaire, ce qui va alimenter leurs problèmes. La série est aussi une histoire de sororité et d’amitié, parce qu’on est plus fortes quand on est toutes ensembles et qu’on rame dans la même direction», a indiqué Sonia Cordeau, qui a participé à l’écrire des séries Léo (Club illico) et Caméra café II (TVA).

Le synopsis d’Inspirez expirez va comme suit: «Sophie (Sonia Cordeau) et à Vicky (Virginie Fortin) [sont] deux femmes au début de la trentaine qui évoluent dans le même cercle d’amies. Elles ne s’aiment pas et elles n’ont rien en commun, sauf leur date de naissance. Cette année, pour leur anniversaire, elles reçoivent le même cadeau de la part de leurs amies: un certificat pour une retraite de yoga de quelques jours au fin fond des bois. C’est une catastrophe pour l’une et pour l’autre, d’autant plus qu’elles sont obligées de partager la même cabine et qu’elles ont du mal à s’endurer. Ce ne sont certainement pas quelques shavasanas qui vont les rapprocher.»

«Leur ressourcement obligé prendra une tournure surprenante lorsque le cadavre d’une participante sera trouvé dans la forêt. Forcées de rester sur place pendant l’enquête policière qu’elles jugent bidon, Sophie et Vicky devront unir leurs efforts pour identifier l’assassin et sauver leur peau. Elles finiront peut-être même par s’apprécier...», a-t-on ajouté.

C’est Jean-François Chagnon, le réalisateur de Léo qui pilote les tournages de cette série produite par Avanti-Toast, en collaboration avec Bell Média. Frédéric Ouellet est pour sa part à la script-édition.