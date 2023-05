Ottawa investit 5 M$ dans un projet de la Police de Longueuil

Le gouvernement fédéral investira 5 M$ dans un projet innovant de la police de Longueuil afin de favoriser une intervention rapide auprès des jeunes à risque de sombrer dans la criminalité.

« Le meilleur moyen de prévenir les crimes est de les arrêter avant qu’ils ne se produisent, et c’est exactement ce que fera le projet annoncé aujourd’hui en donnant aux jeunes les moyens de faire les bons choix et de réussir dans la vie », a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, lors d’une conférence de presse à Longueuil, mercredi avant-midi.

Le « Groupe CONTACT » permettra à 300 jeunes à risque, âgés de 12 à 17 ans, et à leur famille, d’être accompagnés afin d’éviter ou quitter le monde criminel. Ce projet, mené par le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), a pour objectif d’empêcher la formation de gangs et de limiter le nombre de jeunes criminels.

« Nous désirons travailler avec les adolescents et leurs familles afin qu’ils se mobilisent dans la compréhension de ce qui les a menés aux abords de la délinquance, cela afin d’éviter la rechute de ces jeunes et leur engagement malheureux et dangereux dans la spirale de la délinquance », a souligné Patrick Bélanger, directeur du SPAL.