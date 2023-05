«Personne ne veut travailler avec Éric Caire», plaident les libéraux

L'opposition officielle s’explique mal comment François Legault peut maintenir Éric Caire à la tête du ministère de la Cybersécurité, alors que les meilleurs ne veulent plus ou pas travailler pour lui. Critiqué, le ministre défend les compétences de ses hauts fonctionnaires.

Depuis quelques mois, une saignée a lieu dans les hautes sphères du nouveau ministère de la Cybersécurité et du Numérique, a appris notre Bureau parlementaire.

«C'est très préoccupant, très préoccupant et alarmant», a affirmé le libéral Monsef Derraji.

Plusieurs démissions au sein des cadres ont été motivées par les orientations ministérielles qui s’éloignent des meilleures pratiques en matière de cybersécurité.

Il y a beaucoup de frustration, nous dit-on. L’expertise en cybersécurité dans la haute direction s’est totalement écrémée en faveur de mandarins de l’État.

«Les fonctionnaires ne veulent pas changer de culture de travail», signale une source bien au fait du dossier. Les oppositions critiquent le leadership d’Éric Caire.

Courtoisie, Maxime Rioux

«Je ne sais pas qu'est-ce que Legault fait... encore une fois pour garder en poste monsieur Éric Caire. Il n'y a personne qui veut travailler avec Éric Caire, ni dans son ministère. La question se pose, est-ce qu'on a le bon ministre? Est-ce qu'on a les moyens? Parce qu'au bout de la ligne, encore une fois, il s'agit des enjeux de sécurité, de cybersécurité, donc un enjeu de main-d’œuvre, un enjeu de compétence aussi. Et, on ne sait plus c'est quoi le rôle du ministre Éric Caire, conseiller ou un ministre», a signalé M. Derraji.

Le solidaire Haroun Bouazzi est également inquiet.

«Un leader, ça l’a besoin de deux choses : une vision et un bon entourage. Actuellement, il n’est même pas capable de garder le peu d’entourages qu’il a. C’est très inquiétant pour la suite des choses», a-t-il analysé.

Caire défend sa gestion

Or, alors qu’il continue de perdre ses meilleurs éléments à la tête de son ministère en matière de cybersécurité, Éric Caire plaide que les meilleurs gestionnaires sont des mandarins de l’État.

«Est-ce que Dominique Savoie est une spécialiste en santé?» a répondu le ministre Caire afin de justifier l’emploi de son sous-ministre Pierre E Rodrigue. «Notre ministre de la Santé n’est pas un expert en santé et pourtant c’est un excellent ministre de la Santé.»

Photo Stevens LeBlanc

La gestion du sous-ministre Pierre E. Rodrigue et de son adjointe à la cybersécurité, Lise Girard, est remise en question.

Il s’agit de deux fonctionnaires de carrière qui n’ont aucune expérience en matière de cybersécurité, se plaint-on à l’interne.

«Le sous-ministre ce n’est pas sa job d’être un spécialiste en cybersécurité. J’ai 1200 personnes qui travaillent en ressources informationnelles. Des spécialistes en cybersécurité, on en a. Ce dont on s’attend d’un sous-ministre, c’est qu’il soit un bon gestionnaire et Pierre Rodrigue est un excellent gestionnaire», a-t-il plaidé, assurant que malgré les critiques, il y avait un réel changement de culture et de philosophie en matière informatique au gouvernement du Québec.