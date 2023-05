Robert Charlebois, Roxane Bruneau, Cœur de pirate et FouKi en concerts extérieurs gratuits aux Francos

Les mélomanes en auront pour leur « argent » avec l’impressionnante programmation extérieure gratuite que viennent de dévoiler les Francos pour leur 34e édition. Robert Charlebois, Roxane Bruneau, Cœur de pirate, FouKi, Lisa LeBlanc et Les Louanges joueront notamment sur la grande scène de la Place des Festivals, en juin. «On arrive avec une programmation absolument magnifique», dit directeur de la programmation, Maurin Auxéméry.

Alors qu’en 2022, les Francos subissaient encore les contrecoups de la pandémie, tout semble maintenant revenu à la normale à deux semaines du lancement des festivités. «Ça fait du bien de ne pas être en train de travailler sur des plans A, B, C, dit Maurin Auxéméry. C’était très compliqué, tout ça. Mais bon, n’en parlons plus!»

Le coup d’envoi des Francos sera donné le vendredi 9 juin par le rappeur FouKi. En avril dernier, il avait fait la pluie et le beau temps avec deux concerts très courus à la Place Bell et au Centre Vidéotron. «J’aime penser que c’étaient des répétitions pour venir jouer sur la grande scène des Francos, dit le programmateur. Ce sera une belle soirée.»

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Le samedi soir 10 juin sera sûrement très couru avec la présence de Roxane Bruneau sur la grande scène. «Elle sort d’un Centre Bell plein à craquer. Elle va venir faire plaisir à ses cocos, comme elle les appelle. On attend beaucoup de monde.»

DIDIER DEBUSSCHÈRE

Hommage à Renée Martel

Le dimanche 11 juin laissera la place à deux événements de taille. D’un côté, sur la grande scène, on aura droit à Cœur de pirate et ses invités. Lou-Adriane Cassidy jouera aussi sur cette scène ce soir-là.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Et à la scène Loto-Québec, couramment appelée Parterre symphonique, on aura droit à l’hommage à Renée Martel avec plusieurs artistes de la nouvelle génération, dont Les sœurs Boulay, Elliot Maginot, Antoine Corriveau et Tire le coyote.

Les Francos ralentiront momentanément leurs activités le lundi 12 juin. Mis à part quelques concerts en salle, le festival prendra une petite pause de concerts d’envergure extérieurs. La raison? Les organisateurs se sont fait frapper «de plein fouet» par l’inflation.

«Les Francos et le Jazz partagent le même modèle qui est en majeure partie la gratuité. Et c’est difficile d’arriver à créer de nouvelles sources de revenus de cette façon, explique Maurin Auxéméry. Pour arriver à maintenant une belle programmation équilibrée et généreuse, on a dû réduire un peu les voiles sur le lundi.»

Charlebois en clôture

Lisa LeBlanc (13 juin), Loud (14 juin), le rappeur algérien Soolking (15 juin) et Les Louanges (16 juin) se relaieront sur la grosse scène, plus tard durant la semaine.

Les Francos se clôtureront de belle façon le samedi 17 juin avec la prestation colorée de Robert Charlebois pour son Robert en CharleboisScope. «On est très heureux de l’avoir. Il faut s’attendre à plein de projections. Il va jouer tous ses hits, évidemment.»

Photo d'Archives Agence QMI

Sur la scène Loto-Québec, les Francos présenteront aussi Gros Mené (9 juin), Bon Enfant (10 juin), Ariane Roy (13 juin), Choses Sauvages (14 juin), Dumas (15 juin), Martine St-Clair (16 juin) et Jay Scøtt (17 juin).

Photo tirée du site web theatrecapitole.com

«Les Francos se transforment tous les ans en terrain de jeu, remarque le programmateur. Les artistes qui y jouent viennent créer un moment magique avec leurs fans. Ils jouent le jeu à chaque fois en sortant des productions plus grandioses que d’habitude, avec les invités et des éléments de mise en scène. Il faut s’attendre tous les soirs à voir ça.»

La 34e édition des Francos se tiendra du 9 au 17 juin. Pour la programmation: francosmontreal.com.