«C’est comme ça que je t’aime 3»: Dolan, Funk, Hivon et Lepage se joignent à la distribution

Le tournage de la troisième et ultime saison de C’est comme ça que je t’aime bat son plein avec plusieurs nouveaux comédiens qui prennent place sur le plateau, dont Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Patrick Hivon, Yves Jacques et Robert Lepage, autant de noms qui promettent d’agréables surprises.

Tout ce beau monde s’ajoute à la succulente distribution principale, composée de Marilyn Castonguay, Sophie Desmarais, Karine Gonthier-Hyndman, François Létourneau et Patrice Robitaille. Sans oublier, bien entendu, Catherine de Sève, Patrick Drolet, Chantal Fontaine, Richard Fréchette, Charlotte Le Bon, Noémie Leduc-Vaudry, Alexis Lefebvre, Sébastien Rajotte, René Richard Cyr et Jocelyne Zucco.

François Létourneau – qui écrit la série – et Patrice Robitaille ont remplacé Robin Aubert et Jean-François Rivard à titre de réalisateurs, dirigeant d’autres nouveaux venus dans les intrigues, soit Jocelyn Blanchard, Katrine Duhaime, Olivier Gervais-Courchesne, Charles-Aubey Houde, Germain Houde, Myriam Huard, Eric K. Boulianne et Catherine Trudeau, qui retrouve ainsi l’auteur de la série Les invincibles, série classique dans laquelle elle jouait «Lyne la pas fine»!

PHOTO DE BERTRAND CALMEAU FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Voici le synopsis de la troisième saison, qui est produite par Joanne Forgues et Catherine Faucher des Productions Casablanca: «nous retrouvons les Delisle et les Paquette à l'été 1976. Le sexisme est de retour en force à Sainte-Foy alors que le crime organisé montréalais maintient une poigne de fer sur la ville. Huguette Delisle a tout perdu, elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. La plus grande criminelle du Québec a troqué la carabine pour le tablier. Huguette osera-t-elle à nouveau plonger dans la criminalité pour sauver son honneur et combattre le machisme ambiant? Pourra-t-elle compter sur l’aide de Gaétan, Marie-Josée, Micheline et Serge? Ensemble, auront-ils le courage d’aller jusqu’à Montréal, en cette année olympique, pour traquer l’envahisseur? Mais surtout: trouveront-ils enfin l’amour?»

La toute dernière saison de C'est comme ça que je t'aime, celle de la «terrible et impitoyable vengeance d’Huguette Delisle», sera disponible sur ICI TOU.TV EXTRA durant la saison 2023-2024.