Coupe Memorial: les Remparts devront avoir Olen Zellweger à l'oeil

KAMLOOPS | S’il n’est pas le meilleur défenseur dans toute la Ligue canadienne de hockey, il n’est pas loin : les Remparts de Québec devront s’assurer d’avoir à l’œil Olen Zellweger des Blazers de Kamloops, lors de leur premier match de la compétition, vendredi soir.

Les amateurs du Championnat mondial de hockey junior en savent quelque chose puisque Zellweger a agi comme le quart-arrière de l’équipe canadienne au cours des deux conquêtes de l’or en quelques mois, en août et janvier dernier.

Échangé aux Blazers lors de la période des Fêtes, Zellweger a conclu les séries de la WHL au deuxième rang des pointeurs de la ligue avec 29 points en 14 matchs et ce, sans même avoir participé à la finale.

« C’est l’un des meilleurs défenseurs au Canada, il est extrêmement bon, a assuré Nathan Gaucher qui l’a côtoyé lors des deux Mondiaux junior. Défensivement, il a des petites lacunes et c’est de cette façon qu’on peut l’avoir. [...] Il est très rapide et si tu lui laisses de l’espace, il va faire de quoi de magique et te déculotter. Il faut réduire son espace, le frapper, être physique avec lui et jouer dans sa zone. »

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Zellweger faisait d’ailleurs partie du plan de match des Remparts, jeudi matin.

« On en a parlé avec les gars, c’est comme un attaquant, a assuré Patrick Roy. Il va falloir passer du temps dans sa zone parce que c’est peut-être là qu’il est le moins efficace. À partir du moment où il transporte la rondelle, c’est comme s’ils ont un quatrième attaquant sur la patinoire. [...] C’est l’un des meilleurs défenseurs au Canada. »

Transaction monstre

Pour faire son acquisition, les Blazers de Kamloops ont offert un véritable pont d’or aux Silvertips d’Everett, lors de la période des transactions : quatre joueurs et dix choix au repêchage, dont quatre de première ronde. Les Blazers avaient aussi mis la main sur l’attaquant Ryan Hofer, dans l’échange.

« Son impact avec notre équipe a été majeur, a reconnu l’entraineur-chef et directeur-général des Blazers, Shaun Clouston. Il avait de bons chiffres avant qu’on en fasse son acquisition et avec nous, ils ont été phénoménaux (81 points en 46 matchs, séries incluses). »

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Si le prix payé par les Blazers avait grandement fait réagir sur la toile en janvier, ce ne fut pas le cas à l’interne.

« Ça ne m’affectera pas beaucoup pour la suite des choses, a rigolé le capitaine Logan Stankoven, qui en est à sa dernière année chez les juniors. On a payé un gros prix mais nous avons la chance de jouer à ce tournoi et ça n’arrive pas souvent. On devait donc faire des mouvement importants et ajouter des joueurs-clés comme lui et Hofer. »

Pas de pression

Pour Zellweger, un espoir des Ducks d’Anaheim, le prix payé par les Blazers pour l’acquérir n’est pas venu avec une pression additionnelle.

« Je voulais gagner et c’était la chose la plus importante pour moi. On a une autre chance de se battre pour un championnat. Je ne ressens pas la pression de l’échange, nous avons aussi reçu un très bon joueur dans l’échange. Je crois que nous avons eu un impact positif dans l’équipe et on va tenter de donner la meilleure chance possible à l’équipe de gagner. »