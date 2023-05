Coupe Memorial: les Remparts se foutent de savoir s'ils sont favoris ou négligés

KAMLOOPS | Malgré ce qu’ils ont accompli lors des dernières séries éliminatoires de la LHJMQ, les Remparts de Québec semblent entamer le tournoi de la Coupe Memorial dans un rôle de négligés. Et ça ne leur fait pas un pli.

Plusieurs observateurs semblent voir les Thunderbirds de Seattle, champions de l’Ouest, ou même l’équipe hôtesse, les Blazers de Kamloops, comme favoris pour mettre la main sur le trophée.

Un biais en raison du fait que le tournoi est présenté dans l’Ouest ? Un préjugé défavorable envers la LHJMQ qui, pourtant, a remporté les trois derniers tournois de la Coupe Memorial ? Difficile à dire mais ça n’empêche pas les Remparts de dormir.

« On va prouver aux gens qu’ils ont tort. Partout où tu vas, tu entends que la ligue du Québec est un peu moins forte. Pourtant, on l’a prouvé dans les dernières années à la Coupe Memorial, on est confiant en nos habiletés », disait Nathan Gaucher.

« On a notre place ici, ajoutait Zachary Bolduc. Qu’on soit favoris ou négligés, on va arriver sur la glace et jouer notre match. »

Pour Patrick Roy non plus, le statut de l’équipe avant le début de la compétition n’a absolument aucune importance.

« Être négligés, on s’en vient pas pire là-dedans, a-t-il lancé, moqueur, en faisant référence aux observateurs qui leur avaient prédit une défaite en demi-finale contre les Olympiques de Gatineau. On est un peu habitué à ça mais tu ne poses pas la question à la bonne personne. Que ce soit avec le Canadien ou l’Avalanche, on a toujours trouvé une façon de gagner. L’important, ce n’est pas de savoir si on est favoris ou pas mais de jouer selon notre identité. »

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Des fleurs

L’entraineur-chef des Blazers de Kamloops, qui affronteront les Remparts dans le premier match du tournoi, vendredi soir, Shaun Clouston, n’avaient que de bons mots à l’endroit de l’équipe de Patrick Roy.

« C’est une équipe très structurée. Notre gestion de rondelle sera cruciale. Tu regardes la série contre Halifax, ils étaient en avant et soudain, ils commettent un revirement et les Remparts marquent. C’est une équipe très déterminée. On avait le sentiment qu’ils ont toujours cru qu’ils allaient gagner. Ils jouent avec beaucoup de confiance même quand ils tirent de l’arrière. C’est aussi une équipe vieille qui compte sur de l’expérience et de bons vétérans. »

Komarov récompensé

D’ailleurs, en matinée, le défenseur des Remparts Vsevolod Komarov a appris que les Sabres de Buffalo lui offraient un premier contrat professionnel, après l’avoir réclamé en cinquième ronde au dernier repêchage de la LNH.

« L’année passée, on essayait de le vendre à tout le monde et, je ne sais pas pourquoi mais ça été dur, révélait Patrick Roy. Aujourd’hui, Buffalo est tellement heureux de lui et sa progression. L’an dernier, il a eu besoin d’une période d’adaptation mais son plafond est tellement élevé. Il n’a pas de barbe et encore de la place pour grossir et prendre de la force physique. C’est tellement une belle prise pour les Sabres. »

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Komarov a appris la nouvelle en matinée, lors d’un appel Zoom avec les représentants de son agence ainsi que sa famille, en Russie.

« Je n’aurais pas pensé que ça arriverait, il y a deux ans quand je suis arrivé ici. De venir jouer au Canada a été une grosse étape pour moi. Ça été difficile de quitter ma famille mais aujourd’hui, je suis tellement heureux. »