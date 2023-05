De grosses pointures en vedette au Palais Montcalm

Andy Summers, la chanteuse brésilienne Bebel Gilberto, le batteur Carl Palmer, les légendaires Soft Machine, les chansons des Stray Cats et la musique d’André Gagnon seront en vedette au cours des prochains mois au Palais Montcalm.

L'ex-guitariste des Police Andy Summers s’amènera à Québec, le 7 octobre, avec son matériel solo et quelques titres du célèbre trio anglais. Photographe à ses heures, ses meilleurs clichés seront projetés, durant sa prestation, sur un écran géant en arrière-plan. Summers sera seul sur scène avec des programmations.

Batteur de la formation rock progressive Emerson Lake & Palmer, Carl Palmer renouera par l’entremise de la technologie, avec ses collègues décédés, lors d’un concert qui sera présenté le 9 novembre 2023.

Le spectacle Welcome Back my Friends - The Return of Emerson Lake & Palmer sera constitué des grands classiques du trio britannique, du premier album, jusqu’à l’opus Brain Salad Surgery.

Carl Palmer sera accompagné par Greg Lake et Keith Emerson avec des segments audio et visuels enregistrés au Royal Albert Hall à Londres en 1992. Le batteur offrira aussi des segments avec son trio.

« J’étais un peu sceptique au départ, mais ça marche », a fait remarquer le directeur de la programmation Nicolas Houle, qui a vu ce spectacle en 2022.

La légendaire formation rock progressive et jazz anglaise Soft Machine, qui est toujours active sera de passage à la salle d’Youville au Palais Montcalm, les 13 et 14 octobre, à l’occasion d’une tournée internationale.

Le groupe de Canterbury, dirigé par le guitariste John Etheridge, qui lancera, le 30 juin, un nouvel opus intitulé Other Doors, offrira deux prestations différentes,

En marge de leurs spectacles respectifs, Soft Machine et Carl Palmer particieront à des rencontres d'échanges gratuites, dans le cadre de la série Paroles et musique, animés par le directeur de la programmation Nicolas Houle.

Hommage à André Gagnon

Le 20 octobre, le contrebassiste Lee Rocker, des Stray Cats, s’arrêtera dans la Vieille Capitale avec sa formation pour revisiter les chansons du trio rockabilly, ses chansons et des reprises. Lee Rocker a été consacré meilleur bassiste de tous les temps en 2022 par le Bass Player Magazine.

Entouré de 24 musiciens, le pianiste et arrangeur Stéphane Aubin, revisitera, le 7 décembre, les musiques d’André Gagnon, avec le spectacles Les 4 saisons d'André Gagnon symphonique. La chanteuse et comédienne Kathleen Fortin sera présente pour interpréter des extraits de l’opéra Nelligan et pour quelques surprises.

La chanteuse brésilienne Bebel Gilberto fera un arrêt au Palais Montcalm, le 9 septembre, avec une prestation où elle reprendra les chansons de son père Joao Gilberto, considéré comme une des grosses pointures de la bossa-nova.

Le 11 novembre, le Django Festival Allstars, dirigé par Dorado Schmitt et ses fils, plongeront dans l’époque du Hot club avec des incontournables du jazz manouche et du matériel original.

Le pianiste néo-classique néerlandais Joep Beving, qui cumule plus d’un demi-milliard d’écoutes en ligne, fera une première visite à Québec le 21 octobre.

La programmation complète de la saison été-automne est en ligne sur le site palaismontalm.ca. Les billets pour tous ces concerts sont actuellement en vente.