Hommage rendu à notre monde de la santé

J’ai vécu dernièrement un épisode de maladie et je voudrais rendre hommage à tous les intervenants et intervenantes du milieu de la santé qui m’ont permis de le traverser sans encombre. Mon médecin traitant étant surchargé, la résidence privée où j’habite avait pris rendez-vous pour moi avec une femme médecin pour l’après-midi.

Mais voilà que quelques heures avant mon départ au rendez-vous, j’entre dans une détresse respiratoire terrible, accompagnée de nausées et d’étourdissements. La Résidence appelle le 911 pendant qu’on m’applique un masque à oxygène. Très professionnels, ils sont à la résidence !

Je me retrouve à l’Hôpital du Haut-Richelieu où on m’évalue, avant un quatre heures d’attente pour voir un médecin. Pendant cette plutôt longue attente, je suis entourée d’anges, dont une préposée aux bénéficiaires originaire d’Amérique du Sud. Un paquet de monde extra que le ministre Dubé aurait grand intérêt à voir à l’œuvre et à payer à sa juste valeur.

Quand j’ai reçu mon congé, c’est Michel, un homme brave s’il en est un, qui m’a ramenée à ma résidence en pleine tempête, moi qui étais alors en chaise roulante. Dès le 24 janvier, je recevais un appel de l’hôpital pour me donner mes résultats d’examen, et une pharmacie est venue me porter ma prescription ensuite, avant que le pharmacien ne m’appelle pour donner ses instructions à la Madame de 90 ans, seule dans la vie et un peu perdue que je suis. Bravo tout le monde.

Anonyme

On souligne très souvent les mauvais coups du système de santé québécois, mais les bons, il importe aussi d’en faire mention en caractères gras.