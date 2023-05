Incendie majeur à Montréal: la Chapelle historique du Bon-Pasteur passe au feu

La chapelle Bon-Pasteur située sur la rue Sherbrooke Est à Montréal a été la proie des flammes jeudi en fin d’après-midi.

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a reçu un appel aux alentours de 16h30 concernant de la fumée qui sortait du bâtiment.

Le feu ayant pris naissance dans l’entretoit s’est rapidement propagé, forçant le déclenchement d’une cinquième alarme et le déploiement de 150 pompiers, a indiqué Robert Rousseau, chef de section au SIM.

Vers 19h, les flammes n’avaient toujours pas été maitrisées.

Un pompier aurait été blessé, mais ce dernier aurait refusé le transport en ambulance, a indiqué M. Rousseau qui précise toutefois qu’aucune autre personne n’a été blessée.

«Il est encore trop tôt pour constater les dommages subis par le précieux édifice patrimonial, mais il n’y a ni mort ni blessé», a tweeté la mairesse de Montréal, Valérie Plante en remerciant les équipes du SIM.

Un incendie important s’est déclaré dans la chapelle historique du Bon-Pasteur, à l’intersection des rues Sherbrooke et Saint-Dominique, dans le centre-ville de Montréal. Veuillez svp éviter le secteur.



Notons également que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été appelé en renfort afin d’assurer la circulation autour du périmètre de sécurité, a fait savoir Jeanne Drouin, porte-parole du SVPM.

Le bâtiment historique abritait notamment les bureaux d’Héritage Montréal et ainsi qu’une salle de spectacle.

«On travaille à Héritage Montréal. On travaille sur des dossiers comme ça tous les jours, des bâtiments qui passent au feu. Puis voir notre bâtiment qui passe au feu, c’est vraiment une émotion exceptionnelle, une tragédie. On n’en sait pas plus pour l’instant et on a vraiment hâte de savoir ce qui s’est passé», a ainsi dit un employé d’Héritage Montréal.

Selon les informations recueillies par TVA Nouvelles, un spectacle devait avoir lieu ce soir à la chapelle du Bon-Pasteur.

«On sentait le bois qui était brûlé», a raconté une femme qui faisait partie de la Chorale qui devait se produire à la chapelle. Cette dernière a d’ailleurs mentionné qu’environ trente personnes auraient été évacuées.

«On était supposé avoir le concert [...] Tous les équipements de musiques sont en dedans, même nos biens personnels», a-t-elle précisé.