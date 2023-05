Inflation: baisse du nombre de prêts hypothécaires, mais pas de la dette

La croissance des prêts hypothécaires au Canada a ralenti en janvier par rapport à l’année dernière à cause de l’inflation, mais la dette a augmenté de 6 %.

• À lire aussi: Inflation: 56% des Canadiens doivent réduire leurs dépenses

• À lire aussi: Augmentation salariale des députés: «Je vais la donner au complet»

C'est la conclusion du dernier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels de la SCHL.

En janvier 2023, la dette hypothécaire résidentielle au Canada s'élevait à 2,08 billions $. L’inflation élevée, la hausse rapide des taux d’intérêt et le repli des marchés de l’habitation partout au pays ont provoqué une diminution du nombre de personnes qui veulent acheter une propriété, peut-on lire dans le rapport.

«Étant donné le niveau record de la dette hypothécaire et la hausse du coût de la vie, on peut s'interroger sur la capacité des ménages canadiens à rembourser leur dette tous les mois. [...] Dans les situations financières difficiles, les comptes des consommateurs sont généralement en souffrance pour les cartes de crédit, les marges de crédit et les prêts automobiles avant les prêts hypothécaires», a affirmé Tania Bourassa-Ochoa, spécialiste principale, Recherche sur le logement à la SCHL.

Selon le rapport, face à la hausse des taux d’intérêt, les consommateurs choisissent des options qui leur permettent de réduire leurs coûts mensuels du service de la dette.

Par exemple, les emprunteurs hypothécaires optent pour des prêts hypothécaires à taux fixe à court terme dans l'attente d'une baisse des taux d'intérêt dans l'avenir.

Les prêts hypothécaires à taux fixe de cinq ans représentent désormais moins de 15 % des nouveaux prêts hypothécaires. Ceux à taux variable représentent quant à eux moins de 20 % des nouveaux prêts hypothécaires, a-t-il été précisé.

Aussi, comme le coût de la dette augmente, moins d'emprunteurs hypothécaires présentent une demande de refinancement. Les données montrent d'ailleurs une baisse de 32 % des refinancements en 2022.