L'abandon d'enfants, un phénomène qui a pris de l’ampleur depuis le début du conflit en Syrie

Par une soirée d’hiver glaciale il y a trois ans, Ibrahim Osman a recueilli un nouveau-né tremblant de froid devant la mosquée de son village en Syrie: une petite fille qu’il a appelée « Don de Dieu ».

Comme elle, des dizaines de nourrissons nés de parents inconnus sont abandonnés devant des mosquées, des hôpitaux, ou en pleine rue, un phénomène qui s’est accentué avec la guerre dans ce pays.

« C’était le 11 février 2020. J’étais venu à la mosquée pour la prière du soir et l’imam m’a dit: regarde ce que j’ai trouvé », se souvient M. Osman, 59 ans, un habitant du village de Hazano, dans le nord-ouest de la Syrie.

« Je l’ai emmenée chez moi et j’ai dit à ma femme: "Je t’ai apporté un cadeau" », ajoute-t-il. Il a appelé un médecin qui a certifié que le bébé venait de naître, et estimé que c’était probablement un prématuré.

« J’ai décidé de recueillir cette enfant innocente et de l’élever avec mes propres enfants et mes petits-enfants », ajoute Ibrahim Osman, qui a appelé la petite orpheline Hibatullah (Don de Dieu en arabe).

L’adoption étant interdite dans l’islam, il a présenté une demande pour pouvoir élever le bébé aux autorités locales de sa région, sous contrôle des formations rebelles combattant le régime de Damas.

La petite a aujourd’hui trois ans, et appelle Ibrahim « grand-papa ». « J’ai prévenu mes enfants que si je venais à mourir, elle devra hériter tout comme eux », même si elle ne figure pas sur le livret de famille, assure-t-il, la voix nouée par l’émotion.

Photo Rami al SAYED / AFP

Sous un olivier

Selon des responsables locaux et des experts, le phénomène des enfants abandonnés a pris de l’ampleur avec le conflit déclenché il y a plus de 12 ans.

Le soulèvement pacifique qui a dégénéré en guerre civile a fait environ un demi-million de morts, et près de la moitié des Syriens sont désormais des réfugiés ou des déplacés.

« Les conditions difficiles de la guerre ont poussé des gens à abandonner leurs propres enfants », reconnaît Abdallah Abdallah, un responsable des affaires civiles des autorités rebelles de la province d’Idleb.

Depuis sa création en 2019, la « Maison de l’enfant », le principal orphelinat d’Idleb, a accueilli 26 nouveau-nés, neuf d’entre eux depuis le début de l’année 2023.

Pour le directeur des programmes de ce centre, Fayçal al-Hamoud, le moment le plus dur a été lorsqu’une petite fille qui venait de naître a été retrouvée sous un olivier en 2021, alors qu’ » un chat la griffait ».

« Le sang coulait sur son visage », se souvient-il. Son établissement a traité le nourrisson qui a ensuite été recueilli par une famille d’accueil.

Mais même dans de tels cas, la « Maison de l’enfant » suit la situation du bébé pour s’assurer qu’il est bien traité et « qu’il n’y a pas de cas de trafic d’enfants », affirme M. al-Hamoud. « Ce sont des victimes de la guerre », souligne-t-il.

Photo Rami al SAYED / AFP

Décret présidentiel

Selon le Centre syrien de justice et de responsabilité (SJAC), basé à Washington, qui compile les atteintes aux droits de l’homme en Syrie, plus de 100 nouveau-nés ont été retrouvés dans les différentes régions de Syrie en 2021 et 2022.

Mais le nombre réel est beaucoup plus élevé, estime le centre, et l’abandon de nourrissons a « augmenté de façon effroyable » depuis le début de la guerre.

Les causes? La pauvreté, les déplacements forcés ou encore les mariages précoces, énumère notamment le centre.

Une responsable du domaine de la protection de l’enfance à Idleb, citée dans le rapport, estime que 20% des cas des bébés abandonnés sont nés de « femmes ayant été soumises à un chantage sexuel ou ayant eu des relations extra-conjugales » dans une société très conservatrice.

Dans les régions contrôlées par le régime syrien, 53 nouveau-nés -- 28 garçons et 25 filles -- abandonnés au cours des dix premiers mois de 2022 ont été enregistrés, selon un responsable du département de la Santé à Damas, Zaher Hejjo.

Ces enfants ont été retrouvés dans des parcs, des champs ou même dans un puits, selon le ministère de l’Intérieur.

Le président syrien, Bachar al-Assad, a promulgué début 2023 un décret régulant l’enregistrement des enfants nés de parents inconnus et créant des structures d’accueil qui leur sont dédiées, les « Maisons du chant de la vie ».

Selon ce décret, ces enfants abandonnés sont automatiquement enregistrés comme « Syriens » et « musulmans », et le lieu de naissance est l’endroit où ils ont été retrouvés.