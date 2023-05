Les Montréalais craignent de ne plus pouvoir se loger dans la métropole

L’abordabilité du logement est une des grandes préoccupations au sein de la population à Montréal puisque la plupart des citoyens craignent de ne plus pouvoir habiter dans la métropole en 2050.

C’est du moins ce qui ressort d’un rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour lequel les Montréalais étaient appelés à se prononcer sur le futur plan d’urbanisme et de mobilité de la ville en 2050.

Mandatée par le conseil municipal, l’OCPM affirme qu’il s’agit de «la plus imposante consultation publique de son histoire».

Selon le rapport rendu public jeudi, la principale préoccupation des citoyens, organismes et experts rencontrés est l’abordabilité du logement. Et pour une majorité d’entre eux, «améliorer l’abordabilité et la qualité des logements» est l’une des sept solutions à privilégier par la Ville pour réduire les inégalités sociales.

«Tous s’accordent à densifier la ville pour freiner l’étalement urbain et permettre à chacun de choisir son milieu de vie. Cela dit, les acteurs économiques militent avant tout pour plus de prévisibilité et de flexibilité en matière de réglementation et de procédures afin d’accroître l’offre résidentielle, tandis que citoyens et organismes proposent un éventail de solutions réglementaires, financières et fiscales, pour faciliter le maintien, la création et l’accès aux logements sociaux et abordables. Tous s’accordent sur une planification étroite de l’habitation et du transport structurant», peut-on notamment lire.

Une vingtaine de recommandations

Grâce à cette consultation, menée sur 13 mois, l’OCPM a pu répertorier 4310 contributions citoyennes, formuler 22 recommandations et identifier les grandes lignes qui permettront de «guider le futur Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 (PUM), dans le souci d’atteindre les objectifs de carboneutralité et d’équité sociale».

«Il est ainsi recommandé d’intégrer au PUM, six principes directeurs: la transition socioécologique; la valorisation de la nature et la protection de l’environnement; la planification intégrée de l’urbanisme et de la mobilité; le respect et le développement de l’identité des territoires; la participation et la représentativité citoyennes; et la prospérité économique résiliente», peut-on lire dans le document de 142 pages.

Parmi les recommandations, l’OCPM estime que la Ville doit «prioriser le développement de logements sociaux et communautaires et de logements abordables».

L’Office souligne également l’importance de «protéger les ménages occupant le parc de logements locatifs, notamment en créant un registre des loyers». Rappelons que lors de la dernière campagne électorale en 2021, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’était engagée à mettre en place une certification pour les propriétaires montréalais avec un registre des loyers.