Météo au Québec: du soleil dans le sud et de la pluie dans le centre-est

On sait que les températures pourraient dépasser le seuil psychologique de 30 degrés la semaine prochaine, mais en attendant le mercure ne risque pas de faire des folies, alors que le froid demeure de mise dans certains secteurs du Québec.

Ainsi dans le centre et l’est de la province, le système responsable de cette dépression verra le mercure accompagné par de la pluie et même de la neige en terrain montagneux.

Dans la réserve faunique des Laurentides, la neige sera mêlée de pluie, soutenue par des vents forts et des températures de 5 degrés.

Le même scénario est attendu dans les secteurs de l’est du Québec, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie où on prévoit jusqu’à 15 millimètres de pluie.

À Québec et au Saguenay aussi, il va pleuvoir sous le froid, puisque les températures maximales ne dépasseront pas les 10 degrés en mi-journée, selon Environnement Canada.

La situation sera plus nuancée dans le sud-ouest de la province avec un temps plus ensoleillé et des températures de 15 à 18 degrés, notamment à Montréal.