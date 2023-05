Michelle Blanc dénonce un dépanneur qui aurait refusé de la servir

La conférencière et chargée de cours Michelle Blanc allègue avoir été victime de transphobie après que des employés d’un dépanneur de Lanaudière auraient refusé de la servir.

«J’étais flabbergasté quand c’est arrivé. Je n’en revenais pas qu’ils aient annulé ma transaction et refusé de me servir», lance en entrevue avec le Journal Mme Blanc, toujours sous le choc de cette expérience.

La Québécoise de 62 ans, qui est aussi chargée de cours en marketing à HEC Montréal, s’est rendue mercredi, vers 15h45, au dépanneur Super Soir de Rawdon. Elle souhaitait payer pour le lavage de son véhicule et un café glacé dans le commerce.

«La caissière m’a appelé monsieur plusieurs fois dans la file pour passer à sa caisse. Je lui ai dit calmement que c’était madame et non monsieur. Elle a répliqué “tu me niaises” en riant. Elle trouvait ça bien drôle», raconte Michelle Blanc.

Ils refusent de la servir

Du tac au tac et pour répondre à l’insulte, celle qui s’identifie comme femme transgenre a ouvert sa veste pour montrer ses formes à travers son chandail.

«Je lui ai demandé en blague s’il fallait en plus que je montre ma touffe. La caissière riait, relate-t-elle. On m’a demandé ensuite de rester polie, mais je leur ai dit que la politesse va dans les deux sens.»

Un collègue de la caissière du dépanneur est ensuite intervenu et a annulé la transaction. Devant ces actes qu’elle juge «transphobes», Michelle Blanc a porté plainte pour discrimination à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

«C’est la première fois de ma vie que je porte plainte. Je n’avais pas vécu un événement comme ça depuis 15 ans. [...] Si tu m’appelles monsieur et que tu te trompes, tu t’excuses et on passe à autre chose. C’est correct. Mais de là à refuser la transaction...», soupire Mme Blanc, découragée.

Cette dernière, qui a dénoncé la situation via ses réseaux sociaux, affirme qu’elle souhaite désormais obtenir des excuses publiques de l’entreprise.

Ils raccrochent la ligne

Contacté à ce sujet, le dépanneur Super Soir de Rawdon n'a pas voulu répondre à nos questions.

«On n’a pas le droit de vous parler de ça», a répliqué sèchement une caissière nommée Sylvie.

Elle a ensuite donné le téléphone à un autre employé qui a refusé de s’identifier. «Vous devez appeler les boss», a-t-il ajouté, en raccrochant aussitôt.

Refuse de partager la vidéo

Mélanie Côté, conseillère principale du Groupe Filgo-Sonic, qui gère les bannières des commerces Super Soir, assure que ses employés sont très ouverts à la diversité.

«La personne [Michelle Blanc] a manqué de respect envers nos employés. Étant donné que c’est une valeur principale chez nous, les employés ont demandé à la dame de quitter à la suite de cette altercation», explique Mme Côté.

Cette dernière affirme que la caissière au coeur de cette histoire était nouvelle. L'employée n’aurait pas ri de Mme Blanc et n’aurait pas été transphobe, selon la conseillère principale du Groupe Filgo-Sonic.

«Sur les vidéos, on voit et on entend tout. Elle a vécu un grand malaise, ça oui», indique Mélanie Côté.

Elle a toutefois refusé de partager ces vidéos avec le Journal pour corroborer ses paroles.