Miley Cyrus explique pourquoi elle ne fera pas de tournée

Miley Cyrus a confirmé qu’elle ne prévoyait pas de tournée pour son dernier album, «Endless Summer Vacation».

Dans le cadre d’une interview pour le Vogue britannique publiée la semaine dernière, la chanteuse de «Flowers» a indiqué qu’elle n’envisageait pas de reprendre la route pour défendre son huitième album studio. « Chanter pour des centaines de milliers de personnes n’est pas vraiment ce que j’aime. Il n’y a pas de connexion », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle trouvait les tournées « isolantes ».

Mais après les réactions négatives de ses fans, Miley Cyrus s’est rendue sur Instagram pour expliquer précisément ses commentaires.

« Pour être claire, je me sens connectée à mes fans MAINTENANT plus que jamais. Quand je gagne, NOUS gagnons », a écrit la star. « Même si je ne les vois pas face à face tous les soirs lors d’un concert, je sens mes fans profondément dans mon cœur. Je suis constamment en train de créer et d’innover de nouvelles façons de rester connectée au public que j’aime — sans sacrifier mes propres éléments essentiels. »

La chanteuse de «Plastic Hearts» a ajouté : « Me produire pour VOUS a été l’un des meilleurs moments de ma vie et nous continuerons ce voyage ensemble, comme nous l’avons fait au cours des vingt dernières années. »

Miley Cyrus a également insisté sur le fait que sa décision n’avait « rien à voir avec un manque d’appréciation des fans ».

« Mes looks ne voyagent pas bien. Les looks d’archives ne se plient pas. Je ne veux pas dormir dans un bus en mouvement. Ce n’est pas ce qu’il y a de mieux pour moi MAINTENANT, et si vous avez suivi ma carrière, vous savez que je change toujours et que ce que je ressens à ce sujet pourrait aussi changer. Je vous aime pour toujours, je suis juste en “Endless Summer Vacation” », a conclu la jeune femme de 30 ans en référence à son album.

La dernière tournée mondiale de Miley Cyrus, le Bangerz Tour, comprenait plus de 70 concerts en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, en Nouvelle-Zélande et en Australie.