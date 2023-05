Plus de plaintes enregistrées à la STM en 2022

Si les gens sont de plus en plus de retour dans les transports collectifs, ils ont aussi été plus nombreux à avoir soumis une plainte l’année passée par rapport à 2021, selon le rapport d’activités de la Société de transport de Montréal (STM) rendu public jeudi.

Le nombre de commentaires et de plaintes déposées a ainsi bondi de 24 % en 2022 en comparaison de l’année précédente.

Les plaintes concernaient aussi bien les autobus que les lignes de métro du service de transport montréalais.

D’après les données, 16 108 plaintes ont été soumises pour le réseau de bus l’année dernière, contre 14 524 en 2021. Du côté du métro, 6247 plaintes ont été données en 2022 par rapport à 4 497 l’année d’avant.

«Cette situation reflète le retour des préoccupations de la clientèle, notamment celles en lien avec la livraison du service (fréquence, ponctualité et sentiment d’entassement) et l’enjeu de sentiment de sécurité, qui a été exacerbé par la pandémie», a fait valoir la STM par communiqué.

Le nombre de plaintes a aussi augmenté de 21 % en lien avec les interruptions du métro en 2022.

Le niveau d’achalandage des transports en commun de Montréal a progressé l’année passée, en culminant à l’automne avec 70 % du niveau prépandémique.

Plus de 237 millions de déplacements ont été réalisés par les passagers de la STM.

Il s’agit d’une augmentation de 43,2 % comparativement à 2021.