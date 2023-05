Sergei Bobrovsky, comme Patrick Roy en 1993?

Les brillantes prestations de Sergei Bobrovsky lors des présentes séries éliminatoires ne sont pas sans rappeler celles de Patrick Roy avec le Canadien de Montréal en 1993.

C'est ce que François Allaire a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Si tu veux te rendre en finale, il te faut une série que le gardien de but vole pour toi. C'est très rare qu'un gardien de but sera tiède pendant quatre rondes et qu'il va gagner la Coupe Stanley. Il faut quelque chose, à un moment donné. Patrick avait fait ça en 1993. Les Nordiques étaient vraiment forts. Ils avaient commencé la série avec deux victoires, mais on avait pu renverser la vapeur. Il nous enlevait de la pression et l'équipe était partie après ça. Contre Toronto, c'est la série où notre gardien s'est illustré. Il a réussi à battre une équipe qui devait être supérieure à nous. C'est le parallèle qu'on peut faire entre les deux.»

L'ancien entraîneur des gardiens a également raconté une confidence sur la conquête de 1986.

«À l'époque, Jean Perron avait décidé d'y aller avec Patrick. C'était une décision qui n'était pas facile à prendre. Deux semaines avant le début des séries, il m'a dit de m'occuper seulement de Patrick et de ne plus parler aux autres gardiens. Dans ma tête, je me disais qu'il y avait un message derrière ça. Je suis tellement content d'avoir vécu ça avec Patrick. Pour moi, c'était important de faire mes preuves. Patrick m'a donné l'occasion de faire ça. Après, j'ai solidifié ma place au niveau du hockey.»

Celui qui est maintenant consultant pour les Panthers de la Floride souhaite aujourd'hui à un autre collègue de mettre la main sur le précieux trophée, Roberto Luongo.

«J'espère qu'il va remporter la coupe Stanley. Il ne l'a pas fait en tant que joueur, mais je crois que c'est la seule chose qu'il n'a pas faite. J'espère qu'il va réussir au niveau de la direction. Je pense qu'il le mérite. Je l'espère pour lui parce que, quand tu perds en finale, c'est le pire des sentiments que tu peux avoir au hockey.»