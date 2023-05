Un rappeur de Montréal arrêté pour une agression armée survenue à Mirabel

Un rappeur montréalais qui est sorti de prison à la fin mars n'a pas pu savourer sa liberté bien longtemps, lui qui vient d'être arrêté en lien avec une agression armée survenue dans un bar de Mirabel la semaine dernière.

Yahya Mouhime, connu sous le nom de VT, s'est fait passer les menottes à Mascouche jeudi matin, a appris Le Journal.

Ce dernier est soupçonné d'avoir pris part, avec plusieurs suspects, à une agression armée survenue dans la nuit du 18 mai dernier au bar d'effeuilleuses Le Garage, à Mirabel.

Selon nos informations, Mouhime et la victime, un homme dans la trentaine se connaissaient. Or, pour une raison encore nébuleuse, le jeune rappeur aurait brandi un couteau pour poignarder l'homme à une reprise, près du coeur.

La victime a été grièvement blessée, mais la police de Mirabel confirme qu'elle est maintenant hors de danger. Sa collaboration lors de l'enquête aurait été limitée, mais grâce aux caméras de surveillance du bar, les policiers auraient rapidement identifié Mouhimine, puisqu'il n'avait pas pensé à altérer son apparence physique.

Mouhime a comparu au palais de justice de Saint-Jérôme jeudi après-midi, faisant face à trois chefs d'accusation, soit de voies de fait armées et causant des lésions, ainsi que de vol qualifié.

Le procureur de la Couronne au dossier, Me Steve Baribeau, s'est opposé à la remise en liberté de l'accusé.

« Nous allons bientôt recevoir la preuve, ça va nous permettre de nous positionner pour la suite des choses, dont pour l'enquête sur remise en liberté », a de son côté fait savoir Me Serge Lamontagne de la défense.

Il doit revenir devant le tribunal la semaine prochaine.

Une autre enquête en parallèle

C'est que le jeune rappeur de 21 ans est bien connu des policiers, lui qui s'est exhibé dans un de ses vidéoclips avec de ses amis, brandissant des armes à feu volées.

Selon nos informations, Mouhime est aussi présentement visé par une enquête du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour au moins un événement de violence qui aurait été commis depuis sa sortie de prison, vers la fin du mois de mars.

Jeudi, le SPVM a procédé à des perquisitions à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Terrebonne, Montréal et Mascouche, où des individus de sa «garde rapprochée» se sont fait passer les menottes.

L'enquête se poursuit pour la police de Montréal et des accusations n'ont pas encore été déposées. Les autres suspects ont été relâchés après avoir été rencontrés par les enquêteurs, selon nos informations.

«Bien évidemment, on voulait faire sentir notre présence. L'été s'en vient, on veut leur montrer qu'ils peuvent se cacher où ils veulent, on va les trouver», a soutenu une source bien fait du dossier.

Mouhime était dans la mire des forces policières depuis sa libération, lui qui est connu pour ses comportements «à risque» qui peuvent mettre en péril la sécurité de la population.

À sa sortie de prison, «VT» avait d'ailleurs accordé une entrevue à une chaine YouTube, où il racontait notamment sa dernière arrestation et son passage en détention.

«Savourer la liberté, c'est priceless», avait-il alors laissé tomber, dans le vidéo diffusé le 11 avril dernier.