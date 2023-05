Une seule victoire en huit matchs pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont continué de s’enliser en subissant un septième revers en huit rencontres, jeudi, face aux Rays de Tampa Bay. Devant une très petite foule au Tropicana Field, la formation floridienne l’a emporté 6 à 3.

La rencontre de mardi avait été une vraie anomalie pour les Jays, qui avaient humilié les Rays 20 à 1. Dans le reste de leur série de quatre rencontres, les représentants de la Ville Reine ont été dominés 19 à 10 au chapitre des points.

«Nous devons être meilleurs, a lancé le gérant John Schneider au réseau ESPN après la rencontre. (...) Même en oubliant notre fiche récente, les 10 derniers jours ne se sont pas bien passés. Je crois que nous devons retrouver un sentiment d'urgence pour répondre aux attentes.»

Alek Manoah (1-5) a encore une fois éprouvé de sérieuses difficultés sur la butte. Le finaliste au trophée Cy-Young l’an dernier a fait passer sa moyenne de points permis à 5,53 en laissant Tampa marquer quatre fois à ses dépens. Après trois manches, au cours desquelles il avait tout de même retiré six adversaires sur des prises, l’Américain a été envoyé aux douches.

Les Rays n’ont eu besoin que de cinq coups sûrs pour inscrire six points. Randy Arozarena a entre autres frappé deux simples payants.

Seulement 10 736 partisans avaient pris place pour voir les favoris locaux, qui mènent les ligues majeures avec un dossier de 37-15, signer une autre victoire. C’est bien en deçà de la moyenne de l’équipe cette année, qui se situe autour de 17 000 personnes, et qui fait déjà partie des pires foules de la ligue.

S’approchant dangereusement d’une fiche de ,500, les Jays (26-25) tenteront de se relancer avec une série de trois rencontres face aux Twins du Minnesota qui s’amorcera vendredi.

«Nous savons que nous sommes meilleurs que ce que nous avons démontré, a conclu Manoah. Nous devons simplement rester en groupe et continuer de nous battre.»

Les joueurs des Jays se sont d'ailleurs rencontrés après le match du jour pour faire le point, et ce, sans le personnel d'entraîneurs.

Les Yankees muselés

À New York, Kyle Gibson n’a rien laissé aux Yankees de New York et les Orioles de Baltimore l’ont emporté 3 à 1.

Les Orioles ont ainsi remporté la série de trois matchs malgré une courte défaite de 6 à 5 mardi.

Gibson (6-3) n’a eu aucune pitié pour les frappeurs des Bombardiers du Bronx. En sept manches sur la butte, il n’a permis que deux coups sûrs et quatre passes gratuites. Son départ n'a pas libéré les hôtes pour autant, puisqu'ils ont terminé la rencontre avec seulement trois frappes en lieu sûr.

Anthony Santander et Austin Hays ont frappé des coups sûrs productifs pour mener l’équipe du Maryland vers la victoire.

En toute fin de match, Aaron Judge a profité d’un but sur balles pour atteindre les sentiers et Willie Calhoun l’a poussé au marbre à l’aide d’un double. Ce fut trop peu, trop tard pour les Yankees, puisqu’un ballon d’Anthony Volpe a ensuite mis fin aux hostilités.