Ville-Marie: 2 millions $ supplémentaires pour entretenir l’arrondissement

Afin d’assurer «une expérience unique et agréable au centre-ville», l’arrondissement de Ville-Marie ajoutera 2 millions $ supplémentaires à son budget consacré à la propreté.

Avec cette enveloppe – initialement de plus de 23 millions $ – l’arrondissement souhaite bonifier ses activités d’entretien.

«Grâce à un plan solide, [nos équipes des Travaux publics] pourront innover dans les pratiques de gestion, augmenter leurs effectifs et se doter de mesures concrètes sur le terrain afin d'assurer un milieu de vie sain et agréable pour toutes et tous», a déclaré le conseiller de Saint-Jacques dans l’arrondissement Ville-Marie, Robert Beaudry.

Avec l’équipement spécialisé, pas moins de 250 employés s’affairent déjà à veiller à la propreté des rues, des ruelles, des trottoirs et des parcs, a fait savoir l’arrondissement dans un communiqué.

Avec des investissements supplémentaires, des équipes seront ajoutées pour assurer l’entretien des pôles verts d’intérêts. De plus, l’arrondissement comptera davantage de personnes affectées aux brigades de propreté manuelle dans le Quartier latin, le Vieux-Montréal, le Quartier chinois et le Village.