Voici 10 inventions qui ont été créées par accident

Quel est le point commun entre le cardiostimulateur, le Viagra, le micro-ondes et le popsicle? Ils ont tous été créés par accident par leurs inventeurs.

Découvrez l’histoire improbable de dix inventions qui ont changé votre quotidien.

1. Le cardiostimulateur

AFP

Un cardiostimulateur est un appareil installé sous la peau d’un patient. Il permet au cœur de battre normalement en envoyant des petites décharges électriques.

En 1956, l’ingénieur Wilson Greatbatch travaillait sur un outil qui devait enregistrer le battement de cœur d’un humain. Or, ce dernier a utilisé le mauvais résisteur pour le circuit de l'appareil, lui permettant ainsi de produire de petites impulsions électriques qui imitaient le rythme d’un cœur humain.

À l’époque, les stimulateurs cardiaques étaient de gros appareils qui forçaient les patients à rester immobiles à l’hôpital. Greatbatch a décidé de perfectionner son invention en voyant qu'elle avait le potentiel d'envoyer des chocs directement dans le muscle cardiaque afin de l'inciter à battre. Son appareil allait permettre aux patients de quitter les hôpitaux et d’avoir une vie plus normale.

En 1960, un premier cardiostimulateur a été greffé à un humain, ce qui lui a permis d’allonger sa vie de 18 mois.

2. Le slinky

Getty Images via AFP

Ce ressort métallique, qui a occupé des générations d’enfants, a été inventé par l’ingénieur naval Richard James.

Le scientifique tentait alors de concevoir un objet qui allait permettre de stabiliser l'équipement sur les bateaux.

Ce dernier a été fasciné par le mouvement de la pièce de métal lorsqu'elle est tombée d'un comptoir. Richard James a donc décidé de présenter l'objet à sa femme qui lui a suggéré d’en faire un jouet.

3. Les notes «post-it»

AFP

Un scientifique du nom de Spencer Silver travaillait sur la conception d’une colle extrêmement puissante. Or, au lieu de créer ce qu’il cherchait, il a inventé une solution adhésive très peu collante.

L’un de ses collègues, Arthur Fry, qui était chef de choeur dans une église, a eu l'idée de mettre la colle sur les signets de son hymnaire pour les empêcher de tomber. À force de travailler sur le projet, les deux chimistes ont réalisé qu'ils avaient inventé un produit qui allait révolutionner les modes de communication.

Les premiers «Post-its» ont été commercialisés en 1979 et sont tout de suite devenus très populaires.

4. Pâte à modeler

Au départ, la pâte à modeler a été conçue par une compagnie de savon Kutol Products dans les années 1920.

En mélangeant de l’eau, de la farine et du sel, l’entreprise a développé une matière malléable idéale pour nettoyer le papier peint. Si ce produit a permis à l’entreprise de se sortir la tête de l’eau pendant quelques décennies, Kuctol Products s’est retrouvé en difficulté financière dans les années 1950.

Le fils du propriétaire a été encouragé par sa belle-sœur de transformer la pâte en jouet pour enfant. L’entreprise a ainsi modifié la recette de sa pâte afin de la rendre plus attrayante. Ils ont fait appel au comédien Bob Keeshan, qui jouait dans l’émission pour enfant «Capitaine Kangaroo», afin de faire connaître le produit à son jeune public.

La pâte à modeler a permis à l'entreprise se de sauver de la faillite et est devenue avec les années l’un des jouets les plus populaires chez les tout-petits.

5. Le Velcro

Image par WikimediaImages de Pixabay

En 1941, l’ingénieur suisse George de Mestral est allé faire une randonnée dans les Alpes avec son chien. À son retour, il a remarqué que des fruits de bardane étaient accrochés à ses vêtements. Les petites graines étaient recouvertes de crochets, ce qui les rendait difficiles à retirer.

La résistance des bulbes l’a inspiré à inventer les bandes à velcro, qui sont aujourd’hui utilisées par la NASA et l’industrie du textile.

6. Le Viagra

AFP

Le Viagra, le premier traitement contre les troubles érectiles, avait été conçu au départ pour soigner les maladies cardiaques

Le médicament s’était toutefois montré inefficace lors des essais cliniques. De nombreux hommes ont toutefois remarqué qu’ils avaient des érections plus fortes et que celles-ci duraient plus longtemps lorsqu'ils prenaient le médicament.

Des tests ont été effectués sur 4 000 hommes avec des problèmes érectiles et les mêmes résultats ont été révélés.

Depuis, de nombreuses entreprises ont repris la recette, permettant à de nombreux hommes de retrouver une sexualité normale.

7. Le micro-ondes

AFP

En 1946, Percy Spencer, un ingénieur spécialisé dans les radars antiaériens, travaillait sur le magnétron, un appareil capable de produire des ondes ultracourtes afin de détecter des appareils en vol, y compris la nuit.

C’est en tentant d’améliorer le magnétron que Spencer a fait fondre une barre de chocolat qui se trouvait dans sa poche. Intrigué, ce dernier a placé des grains de maïs devant l’appareil et ces derniers ont éclaté. Ces résultats ont donné l’idée à Percy Spencer d’utiliser les micro-ondes pour faire cuire des aliments.

Une demande de brevet a été déposée en 1946, et en 1947, le tout premier four à micro-ondes arrivait sur le marché. Il s’agissait à l’époque d’un gros appareil de 1m80 et de 340 kg. Environ 1000 exemplaires ont été vendus. Ils ont été achetés par de grands restaurants, des hôpitaux, des compagnies de transport ou des cafeterias.

C’est en 1960 que les petits fours à micro-ondes ont fait leur apparition.

8. La «super colle»

La «super colle» qu’on utilise pour coller deux objets solidement ensemble n’était pas censée voir le jour.

Harry Coover Jr a découvert cette substance en tentant de concevoir des viseurs en plastique transparent lors de la Deuxième Guerre mondiale. Or, la solution qu'il avait créée en mélangeant plusieurs produits chimiques était trop collante pour être utilisée. Il a donc décidé de la jeter.

En 1951, Coover a fabriqué la même substance en tentant de créer un revêtement pour les cockpits d’avion à réaction. L’un de ses collègues a placé la solution entre deux plaquettes de verres afin de l’examiner au microscope. Ce dernier a été choqué de voir que les deux plaquettes ne se décollaient plus.

Harry Coover a ainsi réalisé le potentiel de cette substance collante, ce qui l’a poussé à la commercialiser quelques années plus tard.

9. Les parebrises

AFP

En 1903, Édouard Benedictus, un scientifique français, a échappé une flasque en verre contenant une solution de nitrate de cellulose, une sorte de plastique liquide.

Le verre s’est brisé, mais n’a pas éclaté sur le sol.

En étudiant le phénomène, Benedictus a réalisé que le plastique permettait aux morceaux de verre de rester ensemble.

Cette technique est maintenant utilisée dans la conception des parebrises, des lunettes de sécurité et bien d’autres produits du genre.

10. Les popsicles

AFP

Frank Epperson a inventé cette sucrerie glacée en 1905 à l'âge de 11 ans. Ce dernier voulait créer sa propre boisson gazeuse en mélangeant du bicarbonate de soude et de l'eau.

Le garçon a oublié sa concoction à l'extérieur après l'avoir mélangée avec un petit bâton de bois. La nuit froide a permis au mélange de geler, ce qui a mené à la création du tout premier popsicle.

Près de vingt ans plus tard, Epperson a reçu un brevet pour sa sucrerie glacée après l'avoir vendue dans des parcs d'attractions.

D'après les informations de Business Insider