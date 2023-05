AMYOT, Lise



18 février 1935 - 2 avril 2023Le 2 avril 2023, à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, à l'âge de 88 ans, est décédée Lise Amyot, épouse de feu Élias Boucher.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marie (Pierre Latraverse), Pierre (Marie-José Tudoret), Alain (Suzanne Prézeau). Lise était aussi la fière grand-mère de Dominic (Geneviève), Richard (Ariane), Jonathan (Marsha), Annie (Alexandre), Simon (Nicole), Sophie-Lyne (Devon), Mathieu (Évelyne), Maxime (Anne-Élisabeth) et Joëlle (Raul). Lise était comblée par sept arrière-petits-enfants Olivier, Félix, Thomas, Jacob, Élisabeth, Samuel et Élias.Les funérailles auront lieu à l'église Notre-Dame du St-Rosaire, au 805 Villeray, Montréal, le samedi 3 juin 2023 à 13h. La famille accueillera parents et amis à partir de 12h.Pour témoigner votre sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.https://www.jedonneenligne.org/societealzheimerrivesud/DIM/