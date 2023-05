«À propos d'Antoine»: la série suscite beaucoup d'intérêt à l'étranger

À la veille de tourner la deuxième saison de la série À propos d’Antoine, Sylvain Parent-Bédard et l’auteure Cathleen Rouleau sont très fiers du grand intérêt que suscite à l'étranger cette œuvre inédite.

L’humoriste et belle-mère d’Antoine, qui joue son propre rôle dans la série, prend ce beau succès avec une dose d’humilité.

«Surtout pour une première série. Je n’avais pas d’appréhension. De voir qu’il y a de l’intérêt des autres pays, je suis très touchée», a expliqué Cathleen Rouleau.

Très peu de gens connaissent effectivement la réalité des familles vivant avec un enfant polyhandicapé, à la fois déficient intellectuel et non verbal.

«On leur donne la parole pour une fois. Souvent, les batailles qu’ils mènent ne sont pas beaucoup écoutées. Les remerciements sont nombreux. On dit que c’est très lumineux et ça me fait plaisir», ajoute Mme Rouleau, qui s’est inspirée pour l’écriture de sa relation avec Antoine, le fils de son amoureux Sylvain Parent-Bédard.

L’homme d’affaires est également très heureux de cette réussite.

Une performance

«Ce qui me rend fier, c’est l’accomplissement d’Antoine. Et plusieurs télédiffuseurs à travers le monde regardent la série en disant qu’ils ne peuvent pas refaire le format. C’est impossible d’aller chercher ce que Antoine a dégagé comme comédien à l’écran», explique le fondateur de ComediHa!.

À travers les milliers de témoignages reçus, les familles expriment également leurs inquiétudes concernant les soins disponibles lorsque ces enfants différents deviennent adultes.

«C’est une grande angoisse. Heureusement, il y a des maisons qui se construisent et des services qui s’ouvrent. Il y a un beau pas en avant qui se fait», précise l’auteure.

Toute la famille d’Antoine était d’ailleurs présente hier pour le 2e édition du Colloque Lémerveil, à Québec.

Sous le thème «Découvrir l’univers des possibilités au-delà du polyhandicap», l’événement avait lieu à l’aube de la Semaine québécoise des personnes handicapées.

Accompagné de ses proches, Antoine assumait la présidence d’honneur de l’activité. Les succès de la série télévisée devraient éventuellement aider l’organisme Laura Lémerveil, qui soutient et accompagne les familles depuis 2008.

«C’est un tremplin extraordinaire, fait avec finesse et respect. C’est un beau début pour unir nos forces. C’est inespéré pour la reconnaissance et la générosité du public», a mentionné Sandra Lambert, fondatrice et directrice générale.

En tournage

La série À propos d’Antoine, un projet piloté par ComediHa! et Québecor Contenu, est réalisée au Québec par Podz. D’abord disponible sur Club Illico, elle devrait être diffusée sur TVA bientôt.

Le tournage de la deuxième saison, qui sera vraisemblablement la dernière, devrait débuter au cours de l’été 2023 dans la région de Québec. «Ce sera une suite de l’épisode 10, avec la nouvelle qu’on a reçue. On va continuer d’explorer notre quotidien, qui n’est pas banal», termine Cathleen Rouleau.

L’hiver dernier, le Berlinale Series Market du Festival de Berlin a classé la série À propos d’Antoine parmi les sept émissions à ne pas manquer lors de son événement en Allemagne.