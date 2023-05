Ce joueur de la LNH a vécu dans ce manoir avec ascenseur en vente pour 4,7 millions $

Porte-couleurs des Predators de Nashville depuis le 28 février, le défenseur Tyson Barrie a vécu dans une pompeuse propriété d’Edmonton désormais disponible pour la modique somme de 4,7 millions $ et le futur acheteur peut s’attendre à vivre dans le luxe absolu.

Celui ayant évolué avec les Oilers durant plus de deux saisons a loué un manoir de 4324 pieds carrés durant son séjour à Edmonton, d’après le site Daily Hive. Les lieux comprennent une entrée privée avec grillage et un ascenseur à l’intérieur. Située à proximité d’un parc considéré parmi les plus attrayants de la ville, la maison totalise quatre étages et ses occupants auront droit à un patio sur le toit de la bâtisse et un spa.

Construite en 2018, elle offre également six chambres à coucher et autant de salles de bain. À l’intérieur de la cuisine, on retrouve un îlot central en marbre et des armoires en bois.