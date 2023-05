Cher raconte les derniers mois de Tina Turner

La chanteuse Cher a rendu visite à Tina Turner dans les derniers mois de sa vie.

Après l'annonce le 24 mai du décès de Tina Turner, à l'âge de 83 ans, Cher a participé à l'émission «The Beat with Ari Melber» sur MSNBC et a révélé que Tina était «très heureuse» même si elle était «très malade» au cours des derniers mois de sa vie.

«J'ai commencé à lui rendre visite parce que je me suis dit que je devais consacrer ce temps à notre amitié, pour qu'elle sache que nous ne l'avions pas oubliée, a déclaré Cher. Nous nous sommes tous relayés pour aller passer du temps avec elle et cela l'a rendue heureuse.»

Reuters

La première fois que Cher a rendu visite à Tina Turner à son domicile en Suisse, se souvient-elle, celle-ci l'a prévenue qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à passer avec elle.

«Cinq heures plus tard, nous riions comme des folles et elle voulait se lever pour montrer tout ce qu'elle avait acheté dans la maison, se souvient Cher. Elle passait un bon moment bien qu’elle fût vraiment malade et qu'elle ne voulait pas que les gens le sachent.»

Cher a aussi raconté que Tina Turner avait «son appareil de dialyse dans sa maison». Un appareil de dialyse filtre le sang et est généralement utilisé par les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou d'une maladie rénale en phase terminale.

Tina Turner souffrait d'une maladie rénale et son mari Erwin Bach lui a donné un rein en 2017. Aucune cause de décès n'a toutefois été annoncée.

«Elle a combattu cette maladie pendant si longtemps et elle était si forte comme vous pensez qu'elle le serait, mais je sais que vers la fin, elle m'a dit une fois: "je suis vraiment prête. Je ne veux plus supporter ça"», se souvient Cher, sans préciser de quelle maladie il s'agit.

«Elle m'a parfois donné beaucoup de force et je lui en ai donné aussi. Je pense que nous étions des amies parfaites l'une pour l'autre, sincèrement», a-t-elle affirmé.