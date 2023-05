Comment améliorer le bien-être des aînés au Québec ?

Le vieillissement de la population met en lumière les nombreuses inégalités qui nuisent à la qualité de vie des aînés. Certaines mesures pourraient toutefois venir en aide aux plus vulnérables.

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) s’est dotée d’un plan d’action pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Parmi ses priorités, elle a identifié quatre facteurs ayant un impact direct sur leur santé et leur bien-être, soit :

– un revenu viable ;

– un logement abordable, salubre, adaptable et accessible ;

– un soutien à domicile pour être autonome et en sécurité chez soi ;

– une bonne mobilité permettant afin d’accéder aux différents services et à la vie communautaire.

Des mesures concrètes pour protéger les aînés

Les personnes retraitées et préretraitées sont souvent confrontées à des défis de nature économique. En effet, les aînés âgés de 65 ans et plus qui dépendent de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti reçoivent tout au plus 21 399 $.

Ce montant se situe bien en dessous du niveau viable fixé par l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) en 2023. D’après l’organisme, le revenu d’une personne seule devrait s’élever à environ 29 000 $. Il y a donc un manque à gagner de 8 000 $.

L’AQDR estime que la différence devrait être comblée à parts égales entre le provincial et le fédéral. L’association travaille de concert avec les deux paliers de gouvernement pour modifier les mesures fiscales ciblant les aînés les moins nantis. Les femmes vivant seules sont d’ailleurs surreprésentées parmi ce groupe.

Heureusement, le gouvernement du Québec a bonifié de 2 000 $ le crédit d’impôt remboursable pour le soutien aux aînés. Selon l’AQDR, cette décision constitue un pas dans la bonne direction et une belle ouverture politique.

L’association tente également de trouver des solutions pour diversifier l’offre de logements afin de répondre aux différents besoins et styles de vie des aînés. Elle mise, entre autres, sur la multiplication des appartements sociaux et abordables, ainsi que sur la promotion des habitations intergénérationnelles.

L’accessibilité aux soins et services à domicile fait aussi partie des moyens visant à offrir un environnement adéquat aux personnes âgées. Ces mesures leur permettraient d’évoluer dans des conditions favorables au maintien de leur santé mentale.

Une détermination à faire bouger les choses

Si l’AQDR est reconnaissante envers le Secrétariat aux aînés pour son ouverture, elle est consciente que la partie est loin d’être gagnée.

Les enjeux touchant les aînés ont trop souvent été abandonnés dans le passé par manque de volonté politique, ou en raison de restrictions budgétaires ou de l’essoufflement de la cause dans les médias. L’AQDR est toutefois plus déterminée que jamais à faire bouger les choses.

L’association estime qu’il est essentiel de trouver des solutions pour améliorer la manière dont nous traitons les aînés au Québec, à l’heure où le vieillissement de la population est en nette progression.

Ensemble, faisons en sorte que le bien-être des aînés ne soit pas relégué aux oubliettes. Soutenez l’AQDR dans sa lutte pour défendre les droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes à la retraite ou à la préretraite.