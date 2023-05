Conseil général: au tour du PLQ de convoquer ses membres cette fin de semaine

Après la CAQ il y a deux semaines, le Parti libéral du Québec organise à son tour un grand rassemblement pour son conseil général samedi, où plus de 400 de ses membres sont attendus à Victoriaville.

L’événement se déroulera en deux temps alors que samedi matin, quatre des 19 élus actuels du caucus libéral se pencheront sur les positions que le parti prendra à court terme, notamment au sujet de l’énergie et de l’économie.

En après-midi se tiendra le comité sur la relance du Parti libéral du Québec, présidé par André Pratte et la députée de Bourassa-Sauvé, Madwa-Nika Cadet, qui tiendront trois ateliers différents sous le thème de «rassembler, s’affirmer et prospérer».

«Plus on aura des débats tout à fait constructifs et intéressants qui vont [...] nous aider à dire comment on peut parler au monde donc de se dire être libéral en 2023 ça veut dire quoi, explique le chef intérimaire Marc Tanguay. Le succès sera évalué sur la participation [...] des militants.»

Le tout se déroulera sur un fond de course à la chefferie, alors que bien que les règles de cet événement ne soient toujours pas connues, de potentiels candidats pourraient tenter de se démarquer lors du conseil général.

