Coupe Memorial: les Remparts servent une raclée à l'équipe hôtesse

KAMLOOPS | Les Remparts de Québec avaient prévu une tempête en début de match face aux Blazers de Kamloops, et tempête ils ont eu. Mais le vent a rapidement changé, en faveur des Diables rouges, qui ont dominé la majorité de la rencontre pour sortir avec un gain convaincant de 8-3 face à l'équipe hôtesse, en levée de rideau du tournoi de la Coupe Memorial.

Dans un tournoi aussi court que celui-ci, une victoire vaut de l'or pour les Remparts qui s'assurent à toute fin pratique d'au moins une participation au match de bris d'égalité.

« On est content mais on n'est pas venu ici juste pour gagner le premier match, reconnaissait toutefois Nathan Gaucher. On regarde un peu plus loin mais on est satisfait du résultat aujourd'hui. Ça donne confiance, surtout en arrivant dans un tournoi comme ça, tu ne sais jamais à quoi t'attendre. »

Tempête

Roy avait martelé au cours des derniers jours l’importance de connaître un bon début de match afin de calmer la « tempête » des premières minutes pour les Blazers, devant leurs partisans.

Et tempête est probablement le mot qui décrit bien ce que les Remparts ont traversé dès l’entame du match, alors que les locaux ont complètement dominé les premiers instants. Après les sept premières minutes de jeu, c’était 7-0 les tirs pour Kamloops mais les Remparts ont donné tout leur sens à la phrase qui dit que ce n’est pas la quantité, mais la qualité, qui compte.

Avec 7 min 24 s d’écoulées à l’engagement, Justin Robidas y est allé d’une belle pièce de jeu individuel pour battre son couvreur avant de remettre à James Malatesta qui n’a pas raté sa chance. Le joueur le plus utile des dernières séries inscrivait ainsi son 15e but à son 19e match depuis le début des éliminatoires. Les Blazers ont créé l'égalité avant la fin de l'engagement, grâce à Caedan Bankier, mais la mission était accomplie.

« Le fait d'être sorti 1 à 1 après la première période a été un point déterminant dans le match. On s'attendait à un gros départ de leur côté et on a pris trois pénalités. Le fait de sortir 1 à 1, ça donné beaucoup de confiance aux gars », résumait Patrick Roy.

Une deuxième convaincante

Cette confiance s'être rapidement transportée en deuxième, que les Remparts ont dominé du début à la fin, inscrivant pas moins de quatre buts sans réplique oeuvres de Malatesta, son deuxième, Nathan Gaucher, Théo Rochette et Kassim Gaudet.

Dayla Kuefler a réduit l'écart à 5-2 avant la fin de la période, puis Matthew Seminoff a redonné espoir en troisième avec un but en avantage numérique.

La porte s'est ensuite ouvert alors que les Remparts ont de nouveau été chassés pendant quatre minutes lorsque Malatesta a accidentellement atteint un adversaire au visage.

Mais ce sont plutôt Québec qui en a profité lors que Gaudet est sauté sur un mauvais retour de lancer accordé par Ernst à la suite d'un tir de Robidas.

« On sentait qu'ils voulaient revenir de l'arrière. Justin a pris un bon tir et quand je l'ai vue rentrer, j'étais super content. Tous les gars au banc me félicitaient. Ça nous a soulagé », racontait Gaudet, qui a maintenant inscrit trois buts et une passe à ses deux dernières rencontres.

Trop de pénalités

Ombre au tableau pour les Remparts : ils ont offert sept avantages numériques aux Blazers, dont deux double-mineures pour des bâtons élevés.

« Une chose est claire, il va falloir sortir du banc de punition. On ne peut pas donner sept avantages numériques à chaque soir. On doit être meilleurs à contrôler nos bâtons. Malgré tout ça, j'ai trouvé qu'on s'est bien débrouillé en désavantage numérique », ajoutait Roy, soulignant l'arrêt important de William Rousseau en troisième, alors que son équipe évoluait à infériorité numérique et que le pointage était de 5 à 3.

Les Remparts avaient mis l'accent sur l'importance de contrer le défenseur Olen Zellweger dans les jours précédents le match. Chose certaine, avec sept avantages numériques, le défenseur des Blazers a été utilisé à outrance par l'entraineur Shaun Clouston mais a terminé le match avec un différentiel de -3 et une mention d'aide.

« On a très bien joué contre lui. C'est un attaquant et il est très actif offensivement. Il descend très bas et un moment donné, ils étaient quatre en bas. C'est un beau projet, il a beaucoup de talent mais je dois avouer que défensivement, on a fait un excellent travail contre lui. »

Malatesta lance des fleurs à Robidas

Avec trois buts dans la victoire, James Malatesta a été nommé joueur du match. Depuis le début des séries éliminatoires, il compte 17 filets en 19 parties.

An opening night hat-trick for #CBJ prospect James Malatesta 🤩 #MemorialCup



L'attaquant des @quebec_remparts marque à trois reprises contre Kamloops! pic.twitter.com/3yElOx8rIi — Canadian Hockey League (@CHLHockey) May 27, 2023

« Ce n'est pas dur quand j'ai un gars comme Robidas qui me fait des passes de même, a-t-il toutefois souligné. On joue bien ensemble. »

Le no. 93 des Remparts a effectivement à nouveau été efficace vendredi soir, se faisant complice des trois buts de Malatesta en plus d'être utilisé dans toutes les facettes du jeu par Patrick Roy.

« Son joueur de centre joue du gros hockey, a également noté Roy lorsqu'appelé à commenter le travail de Malatesta. Il fait vraiment du bon travail autant offensivement que défensivement. James joue avec confiance en ce moment mais ce soir, notre quatre trios ont joué un fort match. »

Les Remparts profiteront de deux jours de congé avant leur prochain match prévu lundi face aux Thunderbirds de Seattle.