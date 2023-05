Des plages paradisiaques à profusion

Cayo Santa Maria, c’est la quintessence de la station balnéaire. Ici, vous avez l’embarras du choix, avec une offre de plus de 12 000 chambres réparties entre une douzaine d’hôtels de 4 et 5 étoiles, installés sur une plage de plusieurs kilomètres. Impossible de se piler sur les pieds ou de ne pas trouver un coin à l’ombre sous un parasol ou un palapa. L’endroit est paradisiaque mais pour l’instant (et fort heureusement pour le touriste), depuis la pandémie, on ne se bouscule pas au portillon et vous ne serez pas dérangé par un voisin de plage ou de piscine trop bruyant.

Cayo Santa Maria, c’est une série d’îles et d’îlots reliés par une jetée (pedraplen) d’une quarantaine de kilomètres qui unit la ville de Caibarién à Cayo Santa Maria. C’est aussi près de 13 kilomètres de plage de sable fin baignée par une mer cristalline et turquoise. C’est aussi un paradis faunique à l’état sauvage, avec plusieurs espèces d’oiseaux, dont des flamants roses (oui, c’est parce qu’ils mangent des petites crevettes et des algues roses que les flamants arborent cette jolie couleur, plumage, bec et pattes). On y trouve également un delphinarium où vous pourrez nager avec les dauphins, ainsi que quelques tortues géantes qui viennent faire des « sparages » devant vous si vous manifestez le moindre intérêt pour leurs cabrioles.

Si au bout de quelques jours de calme plat, vous sentez le besoin de sortir de votre cocon doré — vous aurez tout de même fait, pendant ces journées de farniente, quelques tours en catamaran et des plongées en apnée pour y observer une vie aquatique intense et colorée, et vous en aurez profité pour lire le dernier roman traduit en français de Leonardo Padura, Poussière dans le vent, plus de 700 pages! —, vous pourrez vous renseigner sur place pour organiser toutes sortes d’excursions hors du périmètre de l’hôtel, comme une escapade nocturne à Remedios dont je vous ai parlé la semaine dernière, située à une cinquantaine de kilomètres (moins d’une heure). Ou une partie de pêche en haute-mer à bord d’un yatch parfaitement équipé. Si vous vous sentez en grande forme, pourquoi ne pas tenter une randonnée d’une journée jusqu’à Topes de Collantes, dans la Sierra de l’Escambray (à 180 kilomètres environ). Je n’y suis jamais allé car je ne suis plus dans la meilleure des formes pour marcher dans des sentiers de montagne, mais on m’a dit que les paysages sont spectaculaires, avec cascades d’eau fraîche, baignade dans un lagon aux eaux turquoises, au milieu d’une nature luxuriante, et repas typique cubain. Dépaysement tropical garanti.

Avec la fin de la haute saison, les prix des forfaits tout-compris (vol + hébergement + nourriture et liquide) commencent à baisser. Profitez-en pour venir en famille cet été, Cayo Santa Maria est un endroit extrêmement sécuritaire et vous serez reçus en rois.

Occasions d’affaires à Cuba

Depuis quelque temps, Cuba, ou plutôt, des entrepreneurs privés cubains, regroupés sous le sigle « mipyme » (pour micro, pequeña y mediana empresa ou, en français, micro, petite et moyenne entreprise) ont été autorisés à brasser des affaires dans presque tous les secteurs de l’économie du pays, et, avec l’aide de la Chambre de commerce de Cuba, ils sont à la recherche de partenaires étrangers. Les Espagnols, en raison de leurs liens historiques, sont particulièrement actifs, mais je ne comprends pas pourquoi le Québec ne soit pas plus présent, étant donné notre présence avantageuse dans le secteur touristique dans la plus grande île des Antilles, Cuba étant notre destination vacances préférée.

Je sais qu’un Bureau du Québec a été ouvert à l’intérieur de l’ambassade canadienne à La Havane, mais que fait-il? Le Québec pourrait fort bien être présent dans des domaines comme la construction, les communications, l’informatique, l’alimentation et les énergies renouvelables, par exemple. Le grand avantage que nous avons sur les Espagnols est notre proximité. Un vol entre Montréal et La Havane dure moins de quatre heures, tandis qu’entre Madrid et La Havane, il faut mettre neuf heures. Imaginez en bateau, maintenant...