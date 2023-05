«Espérons qu’il fasse un mauvais match» : Kamal Miller de retour à Montréal

C’est l’heure des retrouvailles entre Kamal Miller, Bryce Duke, Ariel Lassiter et leurs anciens coéquipiers du CF Montréal et de l’Inter Miami CF. Ayant conclu une transaction plus tôt cette année, les deux équipes se retrouvent maintenant dans une position semblable.

Après 13 matchs, ces formations font jeu égal avec 15 points, à raison de cinq victoires et huit défaites. Le différentiel de buts est en faveur de Miami toutefois, qui a fait l’acquisition de l’un des meilleurs défenseurs du CF Montréal en avril, Kamal Miller.

«Kamal est de retour, ça fera plaisir de le revoir. On a passé de bons moments ensemble, donc ce sera "cool" de le revoir samedi. Espérons qu’il fasse un mauvais match», a lancé vendredi avec un clin d’œil l’arrière Rudy Camacho, en point de presse.

L’Ontarien a passé un peu plus de deux saisons à Montréal, se distinguant au niveau de la Major League Soccer (MLS) en étant invité au plus récent match des étoiles, mais aussi à l’échelle internationale grâce à sa participation à la Coupe du monde.

L’entraîneur-chef Hernan Losada peut se mettre dans les souliers de ses joueurs, puisqu’il a dû lui aussi se mesurer à d’anciens coéquipiers au cours de sa carrière.

«Il y a toujours quelque chose de spécial, parce que tu joues contre des joueurs que tu connais très bien. Tu joues parfois même contre des amis, des personnes avec qui tu restes en contact», a dit l’Argentin, qui prévoit un match «différent».

«Ce sera amusant. J’étais là il n’y a pas si longtemps, a indiqué Duke, lui qui est plutôt passé de la Floride au Québec. Ce sera un bon match. Les deux équipes sont dans une position semblable et elles ont besoin de points. J’ai hâte de sauter sur le terrain et jouer contre mes anciens coéquipiers.»

L’attaque, le point d’interrogation

Si l’Inter Miami peut compter sur «deux des meilleurs attaquants de la ligue», selon Losada, en Leonardo Campana et Josef Martinez, le CF Montréal ne sait plus sur quel pied danser à cette position. Le meilleur joueur de l’équipe l’an dernier, Romell Quioto, sera à l’écart pour une durée indéterminée en raison d’une blessure.

«[Ce ne sont] pas de bonnes nouvelles. Une lésion à la cuisse, ça va être pour très longtemps. Je ne veux pas donner d’échéance spécifique, mais ça va certainement être plus long que la blessure de la dernière fois», a dit Losada, faisant référence à l’autre cuisse de Quioto, qui avait requis un mois de repos en avril.

La fatigue commence à se faire sentir, en raison de la superposition entre le calendrier de la MLS et du Championnat canadien. La victoire contre le Forge FC de mercredi a fait du bien, mais Losada devra continuer à faire des rotations.

«Les blessures, à ce moment-ci, c’est la seule chose qu’on ne veut pas, mais tu as besoin de résultats et de points», a assuré l’entraîneur.

Le match entre le CF Montréal et l’Inter Miami CF aura lieu samedi, au Stade Saputo.