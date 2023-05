Football: une remontée spectaculaire des Alouettes face au Rouge et Noir

OTTAWA – Les Alouettes n’auront sans doute pas eu l’occasion d’évaluer leurs receveurs américains autant qu’ils l’auraient souhaité, vendredi soir à Ottawa, lors de leur premier match préparatoire disputé contre le Rouge et Noir.

Quartney Davis aura minimalement sauvé la mise en captant une passe du quart-arrière Davis Alexander pour le touché dans les dernières minutes du quatrième quart. Le botteur Jose Maltos a finalement donné la victoire aux Alouettes, par le pointage de 22 à 21, alors qu’il ne restait plus de temps au cadran.

Plus tôt dans le match, c’est la défensive des Alouettes qui semblait plus souvent qu’autrement sur le terrain du TD Place.

Il a fallu attendre au quatrième quart, avec moins de neuf minutes à écouler, pour voir le premier touché du match, inscrit par les locaux. La formation ottavienne prenait alors les devants 18 à 12.

« Tout le monde est capable de jouer, mais il faut voir qui est en mesure de bien faire quand les lumières s’allument », anticipait l’entraîneur-chef des Alouettes Jason Maas, à propos de ce match préparatoire impliquant plusieurs jeunes qui tentent de se tailler une place avec l’équipe.

Mack et Kaya

Chez les receveurs, l’Américain Austin Mack, qui fait partie des belles découvertes durant le camp d’entraînement, et le Québécois Kevin Kaya ont mené la première demie avec chacun trois réceptions pour les Alouettes, amassant respectivement 22 et 21 verges.

Tyler Snead, un autre Américain, aura sûrement l’occasion de poursuivre son audition, lui qui a également été utilisé comme spécialiste des retours de bottés.

James Lecher s’est aussi démarqué dans cette facette du jeu dans la seconde moitié de la rencontre.

Sur la ligne de mêlée

En l’absence du quart-arrière numéro un des Alouettes Cody Fajardo, le quart Mike Glass III est celui qui a montré les plus beaux « flashs » dans cette partie à titre de pivot de l’attaque des Alouettes, lorsqu’utilisé durant la deuxième demie.

Il faut aussi dire que la ligne offensive de la formation montréalaise, qui se débrouillait sans Landon Rice ni Kristian Matte, en avait parfois plein les bras. Le constat est similaire pour la ligne défensive.

Parmi les réponses qu’il cherchait à obtenir à certaines questions, le directeur général Danny Maciocia n’a peut-être pas identifié ceux qui feraient partie de la formation pour la saison 2023, mais il a sans doute trouvé quelques athlètes à libérer.

Le demi défensif David Rivers III en est un qui, parmi tant d’autres, a été dominé par la vitesse de ses adversaires. L’heureuse nouvelle pour les partisans des Alouettes : Fajardo, Rice et Matte n’étaient pas les seuls joueurs réguliers à ne pas être en uniforme. En défensive, Avery Williams, Ciante Evans, Jamal Davis II, Nick Usher, Najee Murray, Marc-Antoine Dequoy, Tyrice Beverette et Almondo Sewell étaient tous absents.

Un joueur impressionnant dans le camp des Alouettes a été découvert avant même le début du match alors que l’entraîneur-chef Jason Maas s’amusait sur le terrain du TD Place avec son fils. Le jeune a du talent!

Contrairement à vendredi soir, Cody Fajardo devrait être présent pour le deuxième match préparatoire des Alouettes, le vendredi 2 juin à Montréal, contre les Tiger-Cats de Hamilton.

Les deux clubs se reverront à Montréal le 10 juin

À l’instar de Cody Fajardo chez les Alouettes, le quart-arrière numéro un du Rouge et Noir Jeremiah Masoli n’était pas habillé, vendredi soir, à Ottawa.

C’est évidemment à un match bien différent que les amateurs auront droit entre ces deux mêmes équipes, le samedi 10 juin au stade Percival-Molson, pour l’ouverture de la saison des Alouettes.

Dans le camp du Rouge et Noir, Nick Arbuckle était le quart partant lors de ce match préparatoire disputé au TD Place. Il a complété 12 de ses 21 passes en première demie, amassant ainsi 177 verges de gains par la voie aérienne. Rien pour déloger Masoli, naturellement.

Le botteur ontarien Lewis Ward, un ancien des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa, s’est notamment signalé dans ce match préparatoire. Il a réussi quatre placements en première demie pour le Rouge et Noir, dont les deux plus longs sur des distances de 51 et 47 verges.

Our Lady Peace à la mi-temps

En plus du spectacle sur le terrain, les Alouettes ont officiellement annoncé, vendredi, que les partisans montréalais allaient avoir droit à un concert du groupe rock Our Lady Peace, à la mi-temps, lors de la partie d’ouverture du 10 juin.

Avant la partie, ceux qui arriveront tôt pourront assister à des performances de la chanteuse France D’Amour et du groupe Deux Frères. Chose certaine, peu importe le programme musical, il y aura assurément plus d’ambiance dans l’antre des Oiseaux que ce qu’il y avait, vendredi à Ottawa, dans un stade à moitié rempli.

De retour à Trois-Rivières

D’ici le match d’ouverture, les Alouettes poursuivront leur camp d’entraînement à Trois-Rivières, au cours de la prochaine semaine, avant de disputer une deuxième et dernière rencontre préparatoire, le vendredi 2 juin à Montréal, contre les Tiger-Cats de Hamilton. Viendra ensuite le début de la saison face au Rouge et Noir.

À court terme, il faut s’attendre à quelques coupures et à certains ajouts au cours des prochains jours. Alors qu’il célébrait son 56e anniversaire de naissance vendredi, le directeur général Danny Maciocia a encore beaucoup de travail à accomplir d’ici le début de la saison.