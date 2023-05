Harcèlement en ligne : Lizzo limite l'accès à son compte Twitter après avoir reçu des messages haineux

Lizzo a limité l'accès à son compte Twitter après avoir reçu de nombreux messages haineux.

Dans deux tweets désormais supprimés, l'interprète de Truth Hurts a fait savoir qu'elle recevait un afflux d'attaques de la part de personnes sur les réseaux sociaux.

« La quantité de calomnies et de haine que je reçois quotidiennement commence à me perturber, a-t-elle écrit dans un tweet. Qu'est-ce que je fais activement pour obtenir cet afflux d'irrespect dans mes mentions ? J'essaie juste de venir sur cette application et de profiter des réseaux sociaux comme tout le monde ».

« Quoi qu'il en soit, j'ai tenu ma langue parce que je ne veux pas avoir l'air d'une ingrate, mais j'ai fait tellement de choses cool ces dernières semaines pour que mes mentions portent sur mon obésité et/ou m'utilisent pour un discours politique. J'en ai marre », poursuit-elle.

La chanteuse est actuellement en tournée pour la promotion de son album Special (2022).

Lors de son concert de mercredi soir à Phoenix, Lizzo a rendu hommage à la défunte Tina Turner en interprétant la chanson Proud Mary (1970) de la reine du rock.

Après le spectacle, Lizzo a débloqué son compte Twitter et posté une vidéo de la performance, qui aurait suscité d'autres messages haineux.

« Très bien... Je verrouille à nouveau ma page, a-t-elle tweeté peu après. Je voulais juste partager mon hommage à Tina Turner avec tout le monde... Mais je retourne protéger ma paix ».

La page Twitter de Lizzo a été mise en mode privé, ce qui signifie que seuls les abonnés approuvés peuvent voir ses tweets et interagir avec eux.

Malade, Lizzo avait dû annuler le concert qu'elle devait donner à Montréal le 4 mai au Centre Bell. Le concert a été remis au 11 juin.