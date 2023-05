Jesperi Kotkaniemi n’en peut plus de perdre en séries

Malgré son jeune âge, Jesperi Kotkaniemi a déjà un bagage impressionnant en séries éliminatoires. Ayant subi plusieurs échecs à proximité du fil d’arrivée, le principal intéressé est encore plus motivé à atteindre son objectif.

«KK» et les Hurricanes de la Caroline ont été balayés par les Panthers de la Floride en finale de l’Association de l’Est, et ce, même si les quatre duels de la série se sont décidés par un but.

Le troisième choix au total du Canadien de Montréal en 2018 a récolté trois buts et sept points en 15 matchs.

Dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey, seulement 11 joueurs ont disputé plus de rencontres éliminatoires que Kotkaniemi (58) avant l’âge de 23 ans.

«Mon seul but est de gagner, a lâché le centre finlandais lors du bilan de fin de saison des “Canes”, vendredi. J’ai déjà tout vu. J’ai perdu en première ronde, en deuxième ronde et en finale de la Coupe Stanley. J’en ai marre et je veux gagner le gros trophée.»

Après un lent début de saison régulière, Kotkaniemi a trouvé son élan et a établi des sommets personnels au chapitre des buts (18) et des points (43). Il juge tout de même qu’il a du travail à faire avant de trouver un équilibre entre sa production et ses responsabilités défensives.

«C’était un départ difficile sur le plan de la production, a-t-il admis. J’essayais d’être un bon joueur des deux côtés de la patinoire. Je crois que je commence à comprendre ce que ça prend pour être bon défensivement tout en apparaissant sur la feuille de pointage.»

Kotkaniemi écoulera en 2023-2024 la deuxième année du pacte de huit ans et 38,56 millions $ qu’il a paraphé en 2022. N’ayant plus la pression de devoir prouver sa valeur ou faire sa place dans l’équipe, il aura la tête plus tranquille lorsqu’il améliorera certains éléments techniques pendant la saison morte.

«Tu es toujours nerveux quand tu arrives dans un nouveau vestiaire. Cette année, c’était plus facile de jouer et d’avoir du plaisir. Je veux améliorer certains éléments qui sont utiles pour les séries éliminatoires. Je veux devenir plus fort, améliorer mon coup de patin et mon efficacité au cercle des mises au jeu.»