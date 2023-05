La haute direction de Glencore sert une réponse laconique au Médac

La haute direction de la multinationale Glencore, réunie vendredi en assemblée générale annuelle, en Suisse, aura finalement balayé les trois questions du Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (Médac) dans le litigieux dossier de la Fonderie Horne, de Rouyn Noranda, en moins de 90 secondes.

La réponse obtenue du président du conseil d’administration de la multinationale, Kalidas Madhavpeddi, devant les actionnaires de l’entreprise, fut aussi brève que laconique.

Ayant fait le voyage jusqu’en Suisse, pour interroger les dirigeants de Glencore en personne, Willie Gagnon, directeur général du Médac, résume la réponse direction ainsi: «la société a [déjà] beaucoup diminué sa pollution et une zone tampon sera constituée.»

Joint à la sortie de l’assemblée, dans une salle du majestueux Théâtre Casino de Zoug, capitale du canton suisse du même nom, M. Gagnon tentait, malgré son expérience, de ne pas trop se formaliser de la situation.

La réalité et la normalité

«Suis-je déçu? Vous savez, je m’attendais à ça. Je ne m’attendais pas à ce qu’ils me disent : «on ne fermera jamais l’usine»; non plus qu’ils vont dédommager l’ensemble de la population de Rouyn-Noranda; pas plus qu’ils m’annoncent qu’ils allaient atteindre la norme du 3 nanogrammes cette année.»

«Je ne m’attendais pas à rien de tout ça, conclue-t-il. Quoi que c’est tout cela qui serait souhaitable», poursuit-il, sur le ton de l’indignation.

«Il serait, de fait, normal que les gens de Rouyn Noranda puissent sortir de chez eux sans qu’il y ait de contre-indication. Il serait normal que ceux qui ont été lésés, qui sont morts du cancer ou qui empoisonnent leurs enfants à l’arsenic aient des dédommagements. Et il serait normal que la norme du 3 ng soit atteinte rapidement (...).»

Se battre

«Alors oui, je m’attendais à ce que ce soit possible. Mais je ne m’attendais pas vraiment à ce qu’ils me le disent. Je suis habitué de ne pas me faire répondre. C’est une habitude que j’ai. Je suis pas déçu; je suis jamais déçu, parce qu’il faut se battre tout le temps.»

Une vingtaine de représentants de communautés de partout à travers le monde s’étaient, comme le Médac, déplacés sur les lieux de l’assemblée, pour poser des questions à la direction de Glencore.

Du nombre, l’immense majorité concernait des enjeux liés à la pollution, aux droits humains, et aux droits des travailleurs de Glencore. Au total l’assemblée aura duré près d'une heure et trente minutes.

L’action de Glencore a progressé vendredi de 3,40% à la Bourse de Londres. Depuis le début de l’année toutefois, la valeur de son titre a reculé de 20,92%.

Plus de détails suivront.