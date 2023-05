La santé auditive de nos jeunes

La Journée nationale de l’audition du Québec s’est tenue à l’Amphithéâtre Pierre-Péladeau du CHUM. Des dizaines d’experts du milieu de la santé auditive au Québec ainsi que des membres de la communauté touchés de près ou de loin par des problématiques de surdité étaient présents. J’ai aussi assisté au dévoilement des ambassadeurs pour les Championnats du monde de patinage artistique ISU 2024, les médaillés olympiques, Joannie Rochette et Patrick Chan.

Photos agence qmi, Joël Lemay et fournies par Patrice Lapointe, Fotosports.ca

La journée avait pour thème la santé auditive des jeunes. La présidente d’Audition Québec, Jeanne Choquette, est en compagnie de Laurence Durocher, coordonnatrice des communications chez Audition Québec, et de Jean Larivée, DG d’Audition Québec.

Au Québec en 2021, environ 400 enfants sont nés avec une surdité. Des ateliers ont été coanimés par l’artiste Rosalie Taillefer-Simard et l’homme d’affaires Luc Poirier.

Claude Chartier, DG de l’APAQ, est entouré de Marie-Frédérique Tremblay, de l’Ordre des audioprothésistes du Québec, et de Kimberly Kardassilaris, Noémie Bélanger, Tien Nguyen et Aurélie Belleau-Matte, de l’École d’orthophonie et d’audiologie, Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

Dre Adriana Lacerda, professeure agrégée à l’École d’orthophonie et d’audiologie de l’Université de Montréal – Faculté de médecine, est entourée de ses étudiantes, Milena Kovalski Oliveira, Ariane Forget et Ayse Oguzer.

Les ambassadeurs des Championnats du monde de patinage artistique ISU 2024, les médaillés olympiques Joannie Rochette et Patrick Chan, entourent Any-Claude Dion, de Patinage Québec, Debra Armstrong, de Patinage Canada, et Jocelyn Pauzé, conseiller à la Ville de Montréal

Plusieurs athlètes québécois qui évoluent au niveau international sont en compagnie des deux ambassadeurs, Patrick Chan et Joannie Rochette ainsi que des invités présents à l’événement.

Les médaillés olympiques Joannie Rochette et Patrick Chan sont en compagnie d’Emma Cesta Pauzé et de Julya Cesta Pauzé, du Sport-Études de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry.