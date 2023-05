Le beau temps estival s’installe: il fera chaud ce week-end au Québec

Il aura fallu attendre la fin du mois de mai pour voir le beau temps estival s’installer durablement au Québec qui s’achemine ainsi vers sa première canicule de l’année dès la semaine prochaine.

Les Québécois pourront donc dire «bye-bye» à la grisaille qui avait fait chuter le mercure ces derniers jours, maintenant que les perspectives se présentent sous de beaux auspices météo pour le week-end avec les premiers humidex dans le sud de la province.

Le temps prendra des allures véritablement estivales samedi et dimanche avec un soleil généreux et des températures dépassant les 25 degrés dans la majeure partie du Québec, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Dans le sud du Québec, notamment en Ouatais et dans le Grand Montréal, il fera 27 degrés au thermomètre durant la fin de semaine et aucun nuage ne viendrait perturber cette sensation de chaleur estivale de fin mai.

Le soleil sera bien présent dans le ciel azuré du centre de la province et les températures seront confortables, notamment en Estrie, à Québec et même dans les secteurs un peu plus au nord, comme le Saguenay, où il fera 29 degrés samedi, selon l’agence fédérale.

La séquence de beau temps s’installera dès vendredi partout au Québec, si l’on excepte les secteurs de l’est de la province où des épisodes de pluie intermittente sont attendus avant le retour du soleil le lendemain avec une hausse du mercure à la clé.