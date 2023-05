Le gardien des Remparts William Rousseau veut rejoindre son légendaire grand-père en tant que champion de la Coupe Memorial

Des milliers de noms ont été gravés sur la Coupe Memorial, depuis la première équipe qui l’a soulevée à bout de bras en 1919. Pour le gardien des Remparts de Québec William Rousseau, il y en a un en particulier qui saute aux yeux, sous la saison 1957-1958 : celui de son grand-père, Bobby Rousseau.

• À lire aussi: Remparts à la Coupe Memorial: cinq choses à savoir sur leurs adversaires de vendredi

• À lire aussi: Coupe Memorial: les Remparts devront avoir Olen Zellweger à l'oeil

• À lire aussi: Coupe Memorial: les Remparts se foutent de savoir s'ils sont favoris ou négligés

Ce dernier, qui a par la suite connu une brillante carrière de 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey, a soulevé l’emblème du hockey junior canadien avec les Canadiens de Hull-Ottawa en 1958, mais participé au tournoi à quatre reprises.

Et, si on regarde attentivement, on trouvera aussi le nom d’un autre Rousseau, Roland, le frère de Bobby qui a aussi remporté le prestigieux trophée dans l’uniforme des Royaux de Montréal, en 1949.

«C’est un sport de famille, le hockey», a lancé Rousseau jeudi, à la veille du premier match des Remparts de Québec face aux Blazers de Kamloops.

«Ce serait incroyable d’aller rejoindre le nom de mon grand-père et de rafraîchir le nom Rousseau sur ce trophée. Ce serait fantastique.»

Un plaisir qui serait partagé par son grand-père, qui ne rate pas un match de son petit-fils.

«C’est le seul gardien de but que j’aime ! Les autres m’ont tous empêché de bien gagner ma vie», rigole M. Rousseau au bout du fil.

«Je suis très, très, très fier de le voir évoluer. Il a beaucoup de plaisir à jouer et il contrôle bien sa carrière. J’ai hâte de le voir. J’ai gagné la coupe Memorial tout comme mon frère Roland et j’aimerais beaucoup qu’il puisse le faire aussi.»

PHOTO D'ARCHIVES, LE JOURNAL

Un rôle clé

Il n’évolue pas à la même position que son grand-père, un ailier droit, mais Rousseau a maintenant la chance de jouer le même rôle déterminant qu’avait joué Bobby avec son équipe en 1957-1958. En 13 parties cette année-là – le format était différent –, il avait récolté 24 points.

«Ma préparation a commencé au début de l’année et on est entré dans le plus pointu aujourd’hui [jeudi]. Il faut que j’approche ces matchs comme s’ils n’avaient pas de lendemain et que je donne mon 100%.»

Il ne fait aucun doute que Rousseau se retrouve en bonne compagnie au tournoi de la coupe Memorial puisque les trois autres formations comptent aussi sur des gardiens de premier plan. La preuve, le trophée du joueur le plus utile des séries a été décerné à un gardien: Michael Simpson avec les Petes de Peterborough et Thomas Milic avec les Thunderbirds de Seattle.

Milic, d’ailleurs, était le gardien partant d’Équipe Canada lors du dernier Championnat mondial de hockey junior, à Halifax. Rousseau avait bien failli y participer aussi, avant d’être le dernier gardien retranché du camp d’entrainement.

«Quand je vais l’affronter, c’est sûr que je vais vouloir le battre. J’aurais vraiment aimé me tailler un poste avec l’équipe mais c’est du passé. Je dois me concentrer sur le moment présent.»

Un bon temps pour bien faire

Si les Remparts veulent soulever la coupe Memorial, le 4 juin prochain, ils devront évidemment avoir la contribution de tout le monde, mais la prestation de Rousseau pourrait jouer un grand rôle.

«Le gars que j’aimerais avoir, c’est le gars qui a joué contre Gatineau, mentionnait l’entraineur Patrick Roy. On n’aurait jamais battu Gatineau en quatre sans lui. Il a ensuite été bon contre Halifax mais il avait été meilleur contre Gatineau. C’est dur de répéter, match après match après match. S’il y a une semaine où Will veut être hot dans sa vie, ce serait une bonne, celle-là.»