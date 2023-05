Le Roussillon, un terreau riche qui accueille les nouveaux talents viticoles

Bien souvent amalgamé à sa région voisine, le Languedoc, comme un préfixe indissociable, le Roussillon a une identité propre et des vins inimitables.

Les pentes arides du Roussillon, balayées par les vents et baignées en continu par un soleil brûlant, s’élèvent depuis le bleu de la Méditerranée jusqu’aux contreforts des Pyrénées orientales. Ces montagnes majestueuses – dont plusieurs sommets étaient encore enneigés il y a quelques semaines – agissent comme frontière physique avec l’Espagne et scindent en deux la Catalogne : espagnole au sud, française au nord.

Séparée ou pas, la culture catalane perdure, fière et solide. Certains vignerons vous diront qu’ils ont plus en commun avec la Catalogne du sud qu’avec le reste de la France. Il en va de même pour les sols et pour le climat, semblables en plusieurs points à ceux du Priorat, comme si la nature voulait leur donner raison.

Le climat du Roussillon limite naturellement les rendements de la vigne et donne des raisins très concentrés en sucre. Pendant des décennies, alors que le Languedoc gagnait en reconnaissance pour ses vins secs, le vignoble du Roussillon n’avait pour seule carte de visite que ses vins doux naturels de Maury, Banyuls ou Rivesaltes. Des vins somptueux qui, peut-être trop puissants ou trop sucrés, ont perdu la faveur populaire vers la fin des années 1990.

La richesse n’est pourtant pas la seule partition que puissent jouer les terroirs du Roussillon : la région, avec son relief accidenté, possède une diversité étonnante de microclimats, d’expositions et de sols, dans lesquels s’enracinent de très vieilles vignes de grenache, carignan, macabeu, etc.

Ces particularités, combinées au coût relativement faible des terres agricoles, ont attiré plusieurs nouveaux talents dans la région au tournant des années 2000. Certains sont venus du Rhône et de Paris, d’autres d’Allemagne, d’Afrique du Sud ou de la côte Ouest des États-Unis – la plupart inspirés par le travail de Gérard Gauby, vigneron à Calce et pionnier contemporain des grands vins de table du Roussillon.

Ensemble, locaux et forasters (étrangers en catalan) dessinent le nouvel horizon de ce vignoble deux fois millénaire. Un futur pavé de défis, dont celui des changements climatiques, mais plein de promesses et, à coup sûr, une identité affirmée.

Santé ! Salut !

Mas Las Cabes, Côtes du Roussillon 2021

Jean et Victor Gardiés sont installés à Espira, dans la vallée de l’Agly et cultivent les syrah, grenache et mourvèdre qui composent cette cuvée en bio. L’élevage en fûts neutres et en cuves béton permet d’assouplir les tanins de la syrah, qui offre ici des saveurs exubérantes de cassis et de kirsch, avec une pointe mentholée. Servir autour de 15° avec des burgers.

Clos des Fées, Côtes du Roussillon 2022, Les Sorcières

La fraîcheur toute juvénile du tout dernier millésime (2022 !) de la cuvée Les Sorcières se fait sentir dès le premier nez. Issu d’une sélection jeunes vignes de syrah et de vignes de grenache et de carignan âgées de 40 à 80 ans, le vin est gourmand et gorgé de saveurs fruitées mûres, avec une finale qui évoque le chocolat noir.

Domaine de l’Horizon, Côtes Catalanes 2021, Mar i Muntanya

L’Allemand Thomas Teibert s’est installé à Calce en 2006, peu de temps après une rencontre déterminante avec Gérard Gauby. Son domaine s’étend dans les contreforts des Pyrénées, avec une vue imprenable sur la Méditerranée. Cette cuvée de mer et montagne mise sur un assemblage de syrah (85 %) et de grenache bien enracinés dans des schistes. Un vin aérien, mais complexe, riche en nuances et en relief, avec une agréable vigueur tanique. À apprécier de l’apéro jusqu’à la table.

Domaine Cazes, Côtes du Roussillon 2021, Marie-Gabrielle

Ce vaste domaine appartient maintenant au groupe français Advini. La constance du Marie-Gabrielle mérite une mention spéciale. Un assemblage éprouvé de syrah (50 %), grenache et mourvèdre. Porté par des tanins mûrs et veloutés et doté d’une certaine fraîcheur aromatique, avec des notes de menthe et de romarin séchés.

Ferrer-Ribière, Vignes Centenaires de Carignan 2020, Côtes Catalanes

Originaire du nord-est de l’Espagne, le carignan a migré vers le Roussillon il y a quelques siècles. Cette cuvée issue de vignes centenaires prouve chaque année que ce cépage, s’il est cultivé et vinifié dans les règles de l’art, peut donner des vins à la fois solides, intenses et digestes.

