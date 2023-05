Les Blue Jays musèlent Édouard Julien et les Twins

Les Blue Jays de Toronto accumulent les ratés depuis une dizaine de jours, mais ont montré de quel bois ils se chauffaient en étouffant les Twins du Minnesota dans une victoire de 3 à 1, vendredi au Target Field.

Kevin Gausman (3-3) a relevé avec brio la lourde tâche de stopper Joey Gallo, Carlos Correa et le reste des frappeurs des Twins. Il a alloué quatre coups sûrs et un point mérité en cinq manches et un tiers.

Gausman a fait mordre la poussière à huit joueurs, dont Édouard Julien.

Le Québécois disputait son premier match en carrière face à la seule équipe canadienne du baseball majeur. Il a atteint les sentiers à deux reprises grâce à des buts sur balles, mais a été retiré sur des prises à ses deux autres présences sur le marbre.

Les Blue Jays ont inscrit l’entièreté de leurs points en troisième manche. Tour à tour, Kevin Kiermaier et Bo Bichette ont étiré les bras sur une offrande de Louie Varland (2-1).

L’artilleur des Twins n’a accordé que sept coups sûrs en six manches de travail, mais n’a pas reçu de soutien offensif de ses coéquipiers.

Kyle Garlick a ajouté l’unique point des hôtes au tableau en frappant un double au champ gauche, en sixième.

Les Jays tenteront de poursuivre sur leur lancée samedi et dimanche, toujours à Minneapolis.

Vasquez impressionne... Soto et Tatis aussi

À New York, les Yankees ont été épatés par le premier départ de Randy Vasquez dans les ligues majeures, mais ont tout de même baissé pavillon 5 à 1 face aux Padres de San Diego.

Âgé de 24 ans, Vasquez a eu droit à quatre manches et deux tiers d’action lors de son baptême du feu. Il a peut-être permis quatre coups sûrs, deux points mérités et trois passes gratuites, mais a tout de même effectué six retraits sur des prises.

Le puissant Juan Soto a toutefois mis fin à sa journée de travail en cognant une longue balle en cinquième manche. Quelques minutes plus tard, Fernando Tatis fils l’imitait, ajoutant aussi deux points au tableau.

Rappelons que les Yankees devaient se débrouiller sans leur gérant, Aaron Boone, suspendu un match en raison d’une accumulation d’expulsions.