Mathieu Choinière est enfin dans la bonne chaise et il démontre toute l’étendue de son talent

Mathieu Choinière est de nature plutôt réservée et pourtant, il s’exprime avec aisance dès qu’il se retrouve sur un terrain de soccer et il le fait avec éloquence depuis le début de la saison.

Âgé d’à peine 24 ans, le milieu de terrain en est déjà à sa sixième saison avec le CF Montréal et il est récemment devenu le joueur formé au club ayant disputé le plus de minutes avec l’équipe dans la MLS.

«Venant de l’académie, le but était de jouer avec l’équipe première. C’est un record qui représente beaucoup pour moi, admet-il sans la moindre apparence de prétention.

«Quand j’y ai repensé après le match, j’ai vu mon parcours défiler, je me suis dit que j’étais rendu là, mais je suis loin d’avoir fini ma carrière.»

Privilège

Il y a souvent eu cette perception que les jeunes issus de l’Académie devaient en faire plus pour se démarquer au sein du grand club.

Quand on écoute parler Mathieu Choinière, cette impression est d’une certaine façon renforcée, mais il apporte une nuance qui replace les choses dans un juste contexte.

«Pour moi, c’était un privilège de jouer ces minutes et je le vois encore de cette façon. Je peux jouer à Montréal, je suis dans ma ville, je suis passé par l’Académie, c’est mon rêve alors je suis privilégié de le vivre comme ça.

«Chaque fois que je vais sur le terrain, c’est pour donner mon maximum et procurer du plaisir aux partisans.»

Et comme il sait que ce privilège peut lui être retiré à tout moment, il n’est pas question de se contenter d’un bon début de saison.

«Je ne suis pas satisfait, mais je suis content parce que j’ai des exigences élevées. Je veux m’améliorer sur certains aspects comme être plus décisif dans le dernier tiers.»

La bonne chaise

Le CF Montréal disputera son 14e match de la saison samedi soir, mais Choinière a déjà des statistiques qui démontrent qu’il connaît la meilleure saison de sa jeune carrière.

Il totalise déjà deux buts, le même total qu’à la fin de deux dernières saisons. Il cumule aussi deux passes décisives, une de plus que sa meilleure saison en carrière.

Ça ne s’arrête pas là. Il est également le joueur de l’équipe qui compte le plus de tirs (23) et de tirs cadrés (10). Il est évidemment en progression, mais ça s’explique aussi par le fait qu’il est dans la bonne chaise.

Après avoir été souvent utilisé comme homme à tout faire, notamment comme défenseur latéral, il se retrouve enfin en milieu de terrain, sa position naturelle.

«J’ai toujours su que ma position était au milieu de terrain box to box. Je veux toujours aider l’équipe en jouant en gauche ou à droite, mais je sens que je peux mieux aider l’équipe au milieu.

«Je joue un style où je peux contribuer offensivement, je voulais construire le jeu un peu plus. Être dans ma position naturelle me permet de mieux contribuer de cette façon-là.»

Et pourtant...

Grâce à son intelligence de jeu, sa finesse et sa hargne, Choinière est devenu un élément essentiel du XI partant de Hernan Losada même s’il s’est retrouvé sur le banc lors du premier match de la saison. C’est d’ailleurs la seule fois où ça s’est produit.

«Je sais que la saison est longue, qu’il y a beaucoup de matchs et je savais surtout que le personnel d’entraîneur avait confiance en moi. Je ne me suis pas posé trop de questions, j’étais prêt à jouer», explique-t-il en revenant sur ce premier match amorcé sur le banc.

Il assure d’ailleurs qu’il n’en a pas voulu à Losada avec qui il entretient une relation qui semble très saine.

«On a une super bonne relation. Il est très proche de ses joueurs humainement, il arrive à bien communiquer avec nous. Je perçois qu’on a beaucoup confiance en moi.

«Quand tu te sens bien sur le terrain, que tu es confiant, ça libère ton jeu et tu as encore plus de fun à jouer.»