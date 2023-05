NBA: Olivier-Maxence Prosper confirme sa place au repêchage

Un nouveau Québécois devrait être repêché par une formation de la NBA, puisque Oliver-Maxence Prosper s’est rendu disponible pour l’encan amateur de 2023, vendredi.

Le Montréalais pourrait imiter Bennedict Mathurin, sélectionné l’an dernier au sixième tour de parole, en étant choisi par une équipe dès la première ronde. Selon le réseau ESPN, Prosper en a impressionné plus d’un au Combine de Chicago, la semaine dernière.

À lire aussi: Montréal, «le meilleur endroit où jouer» au Canada

À lire aussi: Les Lakers balayés malgré une grande performance de LeBron James

À lire aussi: Un retour au Canada pour le grand Steve Nash?

«Après avoir parlé avec ma famille et mes agents, et évalué mon retour après le Combine du repêchage ainsi que mon “pro day”, j’ai décidé de laisser ma candidature. Les équipes disent qu’elles ont été très intriguées par moi et qu’elles apprécient mes habiletés et mon impact sur les deux côtés du terrain. Je suis prêt à faire ce saut», a-t-il mentionné au média américain.

À 6 pi et 8 po et 230 lb, le produit des Golden Eagles de Marquette a le physique de l’emploi pour un ailier fort. Très puissant sous le panier, il a maintenu une moyenne de 4,7 rebonds par rencontre la saison dernière, en plus d’inscrire 12,5 points par match. Il prévoit d’ailleurs continuer à travailler ses lancers, l’une de ses faiblesses à son avis.

«En sortant du collège, les gens s’interrogeaient sur la constance de mes tirs en sautant. C’est un aspect sur lequel j’ai travaillé fort pour montrer aux équipes de la NBA que je peux être un joueur capable de lancer rapidement. J’ai l’occasion de m’améliorer et devenir polyvalent des deux côtés. Si quelques équipes n’étaient pas certaines, je leur ai montré que je pouvais en faire plus», a indiqué Prosper, qui estime que sa façon de jouer est adaptée à la NBA.

Le jeune homme de 20 ans a aussi aidé l’Université Marquette à remporter les honneurs de la section Big East de la NCAA.

Le repêchage 2023 de la NBA aura lieu le 22 juin, au Barclays Center de New York.