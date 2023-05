Perquisition à Sherbrooke et Magog: plus de 170 000 cigarettes illégales saisies

Une opération d’envergure à Sherbrooke et à Magog a mené à la saisie de cigarettes de contrebande la plus importante «à ce jour» pour l’escouade Accès Tabac de la région, avec plus de 170 000 unités retirées des rues jeudi.

Pour «mettre un terme aux activités d’un réseau de trafiquants de cigarettes de contrebande opérant dans la région de Sherbrooke et Magog», les policiers de l’escouade Accès Tabac de la Régie de police Memphrémagog (RPM) et du Service de police de Sherbrooke (SPS) ont procédé jeudi matin à trois perquisitions simultanées, selon un communiqué publié vendredi.

Ces opérations, à Sherbrooke et à Magog, ont mené à la saisie totale de 172 349 unités de cigarettes de contrebandes et de cigarillos avec saveur, en plus d’avoir permis de retirer de la rue dix plants en terre de cannabis et 241 grammes de cannabis en cocottes séché.

Les agents ont également mis la main sur 3280$, une voiture Hyundai 2011 ayant servi à commettre des infractions et une liste de clients.

«C’est la plus importante saisie de tabac de contrebande de la région “à ce jour” pour cette escouade spécialisée», peut-on lire dans le communiqué.

Ces perquisitions faisaient suite à une enquête ouverte depuis février 2023, à la suite d’informations reçues de la part du public, a précisé le RPM.

Trois individus ciblés seront rencontrés par les enquêteurs dans les prochains jours.

Le programme Accès Tabac, mis en place par le gouvernement en 2001, vise à enrayer le commerce illégal du tabac au Québec.