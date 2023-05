Pompiers décédés dans Charlevoix: un dernier au revoir pour un «homme au grand cœur»

Des centaines de personnes ont livré un dernier hommage émouvant à Christopher Lavoie, l’un des deux pompiers qui ont perdu la vie en tentant de secourir des citoyens dans Charlevoix, il y a trois semaines.

• À lire aussi: Inondations dans Charlevoix: un dernier adieu pour un pompier volontaire mort en service

• À lire aussi: Pompiers morts dans Charlevoix: funérailles samedi pour l'un des deux hommes

• À lire aussi: Inondations à Baie-Saint-Paul: «Ils nous ont donné cinq minutes pour sortir»

C’est escorté par des membres de la caserne de Saint-Urbain que les cendres de Christopher Lavoie et son casque de pompier ont fait leur entrée dans l’église de la municipalité, vendredi après-midi.

Les yeux rougis par l'émotion, la famille du défunt a laissé échapper quelques larmes quand la chanson Si Fragile, de Luc De Larochelière, s’est fait entendre dans le lieu sacré.

Photo tirée du Facebook de Christopher Lavoie

«D’aider le monde, c’était sa vocation. Il était tellement fier d’être devenu pompier... Christo, on n’oubliera jamais ton sacrifice», a lancé émotivement Elliot Sirois, un collègue sapeur et ami du défunt.

«On a veillé sur toi ces dernières années. Maintenant, c’est à ton tour de veiller sur nous de là-haut», a renchéri un autre collègue, après avoir raconté quelques anecdotes sur son jeune confrère.

Le don d’une vie

Le lieu était bondé pour les funérailles du jeune homme de 23 ans, qui a été emporté par les eaux de la rivière du Gouffre, le 3 mai dernier.

Des membres des forces de l’ordre venus d’un peu partout dans la région et qui ne connaissaient pas le défunt ont d’ailleurs tenu à se déplacer pour saluer le sacrifice du pompier volontaire.

Jérémy Bernier

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a même rédigé une lettre que le célébrant a lue devant la foule.

«Le dévouement de Christopher au service de son prochain nous rappelle le don généreux du Christ, qui a offert sa vie pour chacun d’entre nous», a écrit l’archevêque en saluant le courage du jeune homme.

Rappelons que ce dernier tentait de secourir un couple encerclé par la crue des eaux lorsqu’il a sombré au côté d’un autre sapeur, Régis Lavoie – avec lequel il n’était pas parent.

Jérémy Bernier

Leurs corps ont été retrouvés deux jours plus tard, entre Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul, non loin de l’endroit où ils ont péri.

Un «vide immense»

«Tu étais la personne que tout le monde veut avoir dans sa vie, un homme au grand cœur [...] Ton départ laisse dans notre cœur un vide immense et tellement douloureux», a témoigné son amie, Marie-Rose Dufour Savard.

La cérémonie s’est conclue au son des cloches de l’église et des sirènes de pompiers, qui ont retenti en guise de dernier au revoir.

Jérémy Bernier

Un cortège mené par un camion de la caserne locale a ensuite déambulé dans les rues de Saint-Urbain, escortant les cendres de Christopher Lavoie jusqu’à sa mise en terre au cimetière de Saint-Urbain.