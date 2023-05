Pour acheter un VR selon votre budget

Quel que soit le type de véhicule récréatif que vous recherchez, un classe A, un B Plus ou une caravane de n’importe quel modèle, neuf ou usagé, vous allez certainement trouver ce que vous cherchez à la Foire du VR-Camping-Plein air qui se déroule en fin de semaine au Terminal de Croisières, du Quai 30, dans le Port de Québec.

« Il y avait trois ans que j’avais en tête de pouvoir organiser un évènement semblable, d’expliquer le promoteur et spécialiste dans le domaine, Jean-Marc Pageau. J’ai donc décidé d’organiser cet évènement avec les concessionnaires de la grande région de Québec, qui est devenu la Foire qui se déroule en fin de semaine.

« Sur place, les concessionnaires vont exposer leurs nouveaux modèles 2023 mais aussi des modèles 2022 neufs et même des modèles usagés, dans toute la gamme des produits disponibles. Dans ces deux derniers cas, ça n’existe pas dans aucun autre évènement du genre. »

Pour aller encore plus loin dans les avantages pour les gens qui vont visiter son évènement, Pageau a demandé aux concessionnaires d’offrir des conditions uniques.

« Notre Foire est un rendez-vous où les amateurs pourront acheter une unité. Les concessionnaires ont aussi décidé d’avoir des prix à rabais sur plusieurs modèles, des rabais qui sont exclusifs durant l’évènement. Durant quatre jours, les gens vont pouvoir bénéficier de prix qu’ils ne retrouveront pas en d’autres temps. Les manufacturiers appuient les concessionnaires. »

Les amateurs auront droit à une gamme de véhicules complète en se rendant à l’évènement.

« Il y a sur place des modèles d’autocaravanes de classe A de 30, 39 et même 45 pieds. Il y aura aussi des modèles de classe B, classe B Plus et de classe C.

Photo fournie par Jean-Marc Pageau

« Pour les caravanes, tous les modèles, à partir de la petite caravane jusqu’au modèle de caravane à sellette qui s’attache dans la boîte de la camionnette. Il y aura beaucoup d’occasions de se procurer un véhicule récréatif. »

Intervenants et conférences

Le Terminal de Croisières va être littéralement encerclé par des véhicules récréatifs de tous les genres.

Pour que son évènement soit encore plus complet, Jean-Marc Pageau a réuni une foule d’intervenants du milieu et des conférenciers qui attendront les visiteurs au deuxième étage du Terminal.

« Les visiteurs vont découvrir différents kiosques offrant des produits et services qui sont nécessaires pour les amateurs de VR et de camping, raconte le promoteur.

« Pour le VR, les gens pourront voir des pièces et des accessoires utiles. Dans le monde du camping, il y aura des opérateurs de terrains comme le Boisé de la Chaudière, différents organismes, comme la Fédération québécoise de camping-caravaning, les contrôleurs routiers et toute une panoplie de choses qui sont utiles pour les gens qui font du camping.

« Nous avons aussi des artisans, comme Solem avec son kit-camping. Les Épices du guerrier sont sur place pour offrir aux visiteurs des repas rapides », précise-t-il.

Pour informer les visiteurs, il y aura aussi une section quotidienne pour les conférenciers.

« Nous avons réuni différents conférenciers, dont Paul Laquerre, le rédacteur en chef du magazine de la FQCC. Il y aura aussi des conférences sur les accessoires, de l’information sur les batteries au lithium, l’électricité à bord du véhicule, les panneaux solaires qui offrent plus d’autonomie, et plus. Toutes sortes de choses qui sont intéressantes pour les amateurs de camping et de caravaning. »

Plan à long terme

L’évènement vise à permettre aux visiteurs de découvrir les dernières tendances et technologies dans le domaine du VR-Camping-Plein Air.

Le prix d’entrée a été fixé à 16,50 $.

« Je considère que ce prix est raisonnable et en plus, le stationnement est gratuit, ajoute Jean-Marc Pageau. Aussi, nous voulons faire découvrir aux jeunes ces belles passions que nous partageons tous. Nous avons donc décidé que l’accès à l’évènement sera gratuit pour tous les jeunes de 16 ans et moins.

« Avec toutes ces conditions gagnantes, je crois vraiment que notre évènement est unique en son genre. Aussi, je tiens à préciser qu’il ne s’agit pas d’un essai que je fais. Je travaille sur un horizon de cinq ans.

« J’ai la chance d’être dans le domaine depuis de nombreuses années et de tâter le pouls des consommateurs. C’est ce qui m’a aidé à bâtir cet évènement qui va répondre à plusieurs des interrogations dont on m’a fait part au fil des ans. »

►Pour en savoir plus : lafoireduvretducamping.com.