Pourquoi se retrouve-t-on seul au monde?

Ma situation est difficile et je ne sais pas à qui m’adresser pour soulager la douleur qui me ronge depuis toujours et savoir quoi faire pour mieux orienter le peu d’avenir qui me reste.

Pour que vous compreniez mieux ma situation, je sens le besoin de vous décrire mon parcours. Je suis né dans une famille agricole d’une région du Québec et j’étais le troisième d’une famille de six. Mon père possédait une ferme qui nous faisait tout juste vivre mais dont, avec ma mère, il tirait le maximum.

Mes deux frères aînés ont hérité du « sens terrien » de nos parents et ont été en mesure de récupérer la ferme familiale quand mon père n’a plus été en mesure de s’en occuper. Jusqu’à son décès ils ont tenu le fort pour ma mère, et ont ainsi pu récupérer leur part d’héritage avant l’heure.

Malgré les liens qui nous unissaient tous les six, de grandes différences de caractère nous éloignaient. Et comme moi je me retrouvais au milieu de deux gars du bord des plus vieux et de trois filles du bord des plus jeunes, je n’ai jamais su où me situer dans la famille. Comme en plus sur le plan de l’identité sexuelle je jouais sur plus d’un tableau pour ne pas que mon père me rejette, lui qui haïssait les tapettes, il a fallu que je refoule un paquet d’affaires.

Avec pour résultat que je me suis éloigné de mes trois sœurs qui ont des « familles normales », de mes deux frères qui ont eux aussi « des familles normales », alors que moi je n’ai pas de famille et encore moins d’amis. C’est quoi mon problème ? Rendu à 75 ans, j’aimerais tellement ça le savoir.

Un homme

Il m’est difficile de vous répondre avec aussi peu d’information. Je crains cependant que le fait d’avoir dû refouler votre identité sexuelle toute votre vie soit responsable du fossé que vous avez créé autour de vous tout au long de votre existence. Comment se montrer authentique envers les autres quand on ne l’est même pas envers soi-même ? Aurez-vous le courage un jour de vous dévoiler ?