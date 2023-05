Protection de la jeunesse: un accès universel à l’aide juridique désormais offert pour les enfants

Les enfants auront un accès universel à l’aide juridique afin de «mieux les protéger» et de «mieux répondre à leurs besoins», sans qu’ils aient besoin de démontrer une admissibilité financière, a annoncé le ministre de la Justice vendredi.

«Les enfants d’abord. C’est cette phrase que nous avons eue à l’esprit tout au long des travaux sur la première portion de la réforme du droit de la famille [...] Il s’agit d’une avancée concrète qui permettra de mieux protéger les enfants et de mieux répondre à leurs besoins», a indiqué Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec, par communiqué.

Adoptée le 8 juin 2022, cette réforme qui entend offrir un accès universel aux enfants, et ce, «sans avoir à démontrer leur admissibilité financière» pour tous les services juridiques couverts serait désormais «pleinement effective», peut-on lire dans le communiqué.

«Rendre la justice plus accessible, plus efficace et surtout plus humaine constitue une priorité pour le gouvernement du Québec et ce changement y contribuera assurément», a conclu le ministre.